Une première pour le marché arabe: L’Algérie exporte sa première cargaison de sac en papier

L’Algérie a exporté dimanche, sa première cargaison de sac en papier vers trois marchés clés: le Qatar, les Emirats et Bahreïn. Un évènement qui marque sans nul doute un nouveau tournant pour l’industrie locale. Cette action lancée par la société « Azadea Algérie« , ouvre la voie à l’exportation d’autres produits nationaux vers ces marchés juteux.

Le Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni a supervisé dimanche l’opération. Il a souligné que cette action est la preuve que « l’Algérie est désormais capable de répondre aux besoins internes« . Et d’ajouter qu’auparavant: « le pays dépendait de l’importation de ce produit. » Selon lui, la transition vers une production nationale est le fruit d’une politique de commerce extérieur ambitieuse.

L’exportation de ces sacs est un signe positif pour l‘économie nationale. Elle reflète la capacité du pays à diversifier ses sources de revenus. En conséquence, le gouvernement espère stimuler la création d’emplois et la richesse nationale.

Tayeb Zitouni lance un appel aux entreprises locales

Dans ce registre, le ministre a encouragé les entreprises nationales à se lancer dans la production de sac en papier. Il estime de ce fait que les petites et moyennes entreprises (PME) ont un rôle « essentiel » à jouer. Dans la mesure où, en explorant cette niche, elles peuvent élargir leurs activités. Cela leur permettra de s’ouvrir aux marchés étrangers.

Rappelons, à ce propos, que le marché international des sacs en papier est en pleine expansion. La demande croissante offre par conséquent, de nouvelles opportunités. Les PME algériennes pourraient bénéficier de cette tendance. L’Etat s’engage de son coté à soutenir les producteurs locaux. L’ambition est d’intégrer davantage les produits algériens dans les marchés africain et arabe.

Tayeb Zitouni assure que l’exportation de sac en papier n’est qu’une première étape. « D’autres cargaisons suivront », a-t-il déclaré, en soulignant que de nouvelles opérations du genre ne devraient pas tarder à voir le jour. C’est pourquoi, il appelle les producteurs à saisir cette chance.

Sac en papier : un potentiel algérien en expansion

En outre, il garanti que les sacs en papier exportés répondent aux normes internationales. Chose qui a d’ailleurs permis à de grandes marques de les commercialiser. Tayeb Zitouni affirme encore, que la qualité des produits algériens est au rendez-vous. Il a ainsi exprimé sa « totale confiance » dans le potentiel du secteur.

Sur un autre volet, il est judicieux de rappeler que les sacs en papier présentent des avantages écologiques indéniables. Ils sont biodégradables et contribuent à la réduction des déchets plastiques. En se tournant vers cette alternative, l’Algérie répond aussi à un enjeu environnemental.

L’essor de la production et de l’exportation de sacs en papier représente une occasion en or pour le pays. En capitalisant sur les atouts locaux, et en répondant à la demande croissante sur le marché international, a l’opportunité de diversifier son économie. Avec un réel engagement de l’Etat et des PME, le secteur des sacs en papier semble promis à un avenir florissant.