Une première pour l’AADL : Le paiement électronique désormais accessible 24h/24, 7j/7

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé, ce lundi, l’ouverture imminente de son premier centre de paiement électronique.

Situé dans le quartier 416 logements à Djasr Kasentina (Gue de Constantine), à Alger, ce nouveau service sera opérationnel dès aujourd’hui, mardi 5 novembre.

Cette initiative, une première en Algérie, vise à faciliter la vie des locataires en leur permettant de régler leurs factures mensuelles en toute simplicité et à tout moment.

Grâce à ce centre, les clients pourront effectuer leurs paiements via différents modes de paiement électronique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Cette nouvelle initiative de l’AADL marque une avancée significative dans la digitalisation des services publics en Algérie. En offrant un accès simplifié et sécurisé aux paiements en ligne, l’agence répond aux attentes de ses clients et contribue à améliorer la qualité de service.

Il est à espérer que ce premier centre de paiement électronique ne soit que le début d’une généralisation de ce type de service à l’échelle nationale.

En multipliant les points de paiement électronique et en développant des applications mobiles dédiées, l’AADL pourrait encore davantage faciliter la vie de ses locataires et encourager l’adoption des modes de paiement dématérialisés.

AADL 3 : Les souscripteurs enfin fixés !

Concernant l’AADL 3, une annonce majeure a été faite ce dimanche par le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi. Lors d’une visite de travail à Aïn Defla, il a dévoilé le calendrier pour la convocation des candidats retenus.

Ces derniers vont enfin pouvoir passer à l’étape suivante. En effet, Belaribi a confirmé que les convocations pour le versement de la première tranche seront envoyées avant la fin de l’année 2024. Cette annonce intervient alors que le ministère a déjà lancé la distribution de plus de 102 000 unités de logement à travers le pays.

Ce nouveau programme AADL se distingue par un design architectural repensé, promettant des logements plus modernes et mieux adaptés aux besoins actuels. Par ailleurs, le ministre a rappelé l’engouement sans précédent suscité par ce dispositif, avec plus de 1,4 million d’inscrits sur la plateforme numérique.

Si 1 024 342 candidats ont été retenus provisoirement, les vérifications sont toujours en cours pour affiner la liste définitive.

Cette annonce marque une étape importante dans la politique de logement du gouvernement, qui s’est engagé à réduire significativement le déficit en matière d’habitat.

Le défi est de taille, mais les autorités semblent déterminées à le relever, en misant sur une gestion efficace des ressources et une meilleure coordination entre les différents acteurs.

Les prochains mois s’annoncent donc cruciaux pour les futurs bénéficiaires de l’AADL 3. En attendant leur convocation, ces derniers peuvent d’ores et déjà se préparer à cette nouvelle étape, en se renseignant sur les modalités de paiement et les démarches à suivre.