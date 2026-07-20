Une première entre Alger et Séoul : un accord ouvre la voie à jusqu’à 4 vols directs par semaine

En s’accordant sur des droits de trafic allant jusqu’à quatre vols par semaine, Séoul et Alger connectent leurs territoires par une liaison directe pour la toute première fois. Une opportunité en or pour accélérer les flux commerciaux et simplifier le voyage des passagers.

Le ministère des Transports coréen a annoncé lundi la création d’une liaison aérienne directe inédite entre la Corée et l’Algérie, suite à un accord bilatéral fixant les nouveaux droits de trafic entre les deux pays.

Bien qu’un accord sur les services aériens ait été signé en janvier 2005 et activé en juillet 2009, les vols directs étaient restés au point mort. Faute de négociations sur les droits de trafic, la situation est demeurée bloquée jusqu’à aujourd’hui, a précisé le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports dans un communiqué.

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La Corée du Sud et l’Algérie bientôt connectées par une ligne aérienne directe

Selon les termes de l’accord, les deux pays s’octroient mutuellement le droit d’opérer jusqu’à quatre vols par semaine, ouverts tant aux voyageurs qu’au fret.

Jusqu’à présent, la Corée ne disposait que d’une unique porte d’entrée directe sur le continent africain : la ligne Incheon-Addis-Abeba. Une présence particulièrement timide au regard du boom démographique de l’Afrique et de l’explosion de la demande pour les liaisons intercontinentales.

« Cet accord est important car il contribuera à attirer non seulement le trafic en provenance et à destination de l’Algérie, mais aussi les passagers en transit venant de toute l’Afrique et de certains pays méditerranéens se rendant en Corée », selon le ministère coréen.

L’Algérie renforce ses routes aériennes vers l’Asie

Si la date du vol inaugural reste pour l’heure inconnue, l’accord offre une grande flexibilité aux compagnies aériennes : elles auront l’embarras du choix pour programmer leurs départs et arrivées, puisque tous les aéroports des deux pays — y compris régionaux — leur sont accessibles.

Déjà solidement implantée sur le continent asiatique, Air Algérie s’est imposée comme un pont aérien majeur vers l’Asie de l’Est grâce à ses liaisons régulières vers la Chine et la Malaisie. Ces routes historiques témoignent de la volonté de la compagnie nationale de connecter le Maghreb aux grands pôles économiques asiatiques. En s’ouvrant désormais au marché sud-coréen, le transporteur franchit une nouvelle étape stratégique dans le déploiement de son réseau long-courrier, consolidant ainsi son rôle d’acteur clé entre l’Afrique et l’Asie.

L’ouverture de cette ligne directe vers Séoul vient enrichir considérablement le catalogue de destinations d’Air Algérie, tout en répondant à une demande croissante.

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