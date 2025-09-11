Une première en Europe : Air France va équiper toute sa flotte d’un service inédit

D’ici à la fin de l’année 2026, l’intégralité de la flotte d’Air France sera équipée du Wifi haut débit. Ce service, qui s’appuiera sur la technologie satellitaire de Starlink, sera proposé gratuitement aux passagers. La compagnie a précisé qu’un cinquième de ses avions est déjà doté de ce service, qui assure une connexion rapide, stable et sécurisée.

Air France deviendra la première compagnie européenne à offrir le Wifi haut débit gratuit sur l’ensemble de sa flotte. Ce service sera rendu possible grâce à un partenariat avec Starlink d’Elon Musk, et devrait être pleinement opérationnel d’ici la fin de l’année 2026.

Air France s’engage à être la première grande compagnie européenne à offrir le wifi gratuit à l’ensemble de ses passagers. D’ici la fin de l’année, 30 % de ses avions seront équipés de ce service, avec un déploiement complet prévu pour la fin de l’année 2026.

L’accès à ce service sera gratuit pour tous, quelle que soit la classe du voyage, à condition d’être membre du programme de fidélité gratuit Flying Blue. Il n’y aura pas d’option payante pour les non-membres.

🟢 À LIRE AUSSI : Ferry Espagne – Algérie : Baleària ouvre les réservations d’hiver avec -20% sur ses billets

Le Wifi haut débit gratuit pour tous les passagers d’Air France

Jusqu’à présent, Air France utilisait une technologie wifi basée sur des satellites géostationnaires, situés à 35 000 kilomètres d’altitude. La compagnie aérienne passe désormais à un système plus performant, reposant sur des satellites Starlink d’Elon Musk.

Par ailleurs, ces satellites, en orbite basse à seulement 600 kilomètres de la Terre, réduisent considérablement le temps de latence et offrent une bande passante suffisamment puissante pour le visionnage de vidéos en streaming.

🟢 À LIRE AUSSI : Traversées Sète – Algérie : GNV propose des billets à prix réduit dès 105 €

Rappelons, en octobre 2024, Air France a annoncé un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros pour équiper ses avions du wifi haut débit. La compagnie justifie cette dépense en la présentant comme un avantage concurrentiel majeur.

En conditionnant l’accès à ce service gratuit à l’adhésion à ses programmes de fidélité, le transporteur aérien vise également à enrichir ses opérations marketing. Outre son partenariat avec Air France, Starlink a déjà conclu des accords avec United Airlines, Hawaiian Airlines et Qatar Airways.

Contrairement au Wifi haut débit qui sera désormais gratuit pour tous les voyageurs, Air France teste un nouveau modèle de restauration payante à bord ; seules les boissons qui accompagneront les grignotages resteront gratuites. Par cette nouvelle stratégie, le transporteur souhaite offrir une meilleure qualité de service à ses passagers.

🟢 À LIRE AUSSI : Fini les repas gratuits ? Air France ose le test de la restauration payante