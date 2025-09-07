Une première en Espagne : comment 7 mineurs algériens ont atteint Ibiza seuls sur un bateau volé

Les autorités espagnoles sont sous le choc après l’arrivée d’un bateau de migrants sans précédent. Mercredi dernier à 19 heures, sur la plage de Platja d’en Bossa, sept jeunes Algériens, de moins de 18 ans, sont arrivés seuls à Ibiza à bord d’une embarcation volée.

Les vidéos de ces jeunes sont devenues virales. Les internautes, stupéfaits, s’interrogent sur les raisons qui poussent ces adolescents algériens à prendre de tels risques. Ils pointent du doigt la responsabilité des parents qui n’ont apparemment pas douté des plans de leurs enfants à risquer leurs vies dans un voyage clandestin.

Selon la police espagnole, sept mineurs se trouvaient à bord de l’embarcation. C’est un cas sans précédent pour Ibiza et Formentera en 2025. Habituellement, les bateaux de migrants transportent des adultes, principalement des hommes, et de plus en plus de femmes, mais jamais de mineurs seuls.

Ces sept jeunes ont parcouru près de 300 kilomètres au cœur de la Méditerranée occidentale. Un voyage qui effraierait n’importe qui.

Sept mineurs algériens traversent la Méditerranée seuls à bord d’un bateau volé

En regardant les vidéos qu’ils ont partagées, on est frappé par la joie, la tranquillité et l’insouciance de ces jeunes. Ils se sont lancés dans une traversée périlleuse, qui fait pourtant des victimes et des disparus chaque mois. Pour couronner le tout, il semblerait que le bateau qu’ils ont utilisé ait été volé, son propriétaire ayant signalé le délit.

Le bateau en question était un Geisa Naval Open 550, une embarcation de plaisance conçue pour la pêche et les sorties de mer près des côtes. Un type de bateau clairement inadapté pour un tel voyage. Heureusement, il est bien plus robuste que les petites embarcations habituellement utilisées sur les routes migratoires entre l’Algérie et l’Espagne.

Lors d’un Live TikTok, l’un des adolescents a confié que le bateau était tombé en panne au moins cinq fois pendant ce voyage de neuf heures. Il a ajouté qu’ils avaient réussi à atteindre Ibiza grâce à l’utilisation d’une application mobile conçue pour faciliter la navigation en mer.

Habillés pour une excursion

Ces jeunes, dont certains semblent avoir à peine 15 ans, sont vêtus de manière décontractée : T-shirt, short, maillot de bain, sandales. Leur tenue les fait plus ressembler à des amis en excursion à la plage qu’à des migrants en pleine traversée illégale.

Leurs publications sur les réseaux sociaux ne sont pas arrêtées à leur arrivée à Ibiza. Ils ont même partagé une photo d’eux, tous ensemble, au centre de rétention pour mineurs où ils ont été conduits par la police espagnole, après avoir été accueillis par la police locale d’Ibiza.

Ces adolescents ne semblent pas conscients des conséquences de leurs actes. Les deux jeunes qui pilotaient le bateau risquent la prison dès leur majorité.

