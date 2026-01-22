Une première en dehors d’Alger : Une école internationale ouvre ses portes dans cette wilaya

Un nouveau jalon vient d’être posé dans le renforcement des liens éducatifs entre l’Algérie et le Royaume-Uni. Mercredi, l’ambassadeur britannique James Downer a officiellement inauguré l’École britannique internationale d’Oran, marquant une étape clé dans l’expansion de l’offre éducative anglophone dans l’Ouest algérien.

Située dans la commune de Bir El Djir, cette nouvelle structure est la troisième du genre sur le territoire national, mais surtout la toute première à s’implanter en dehors d’Alger. Jusqu’ici, la capitale détenait l’exclusivité de ce type d’établissements.

Pour Son Excellence James Downer, ce choix géographique n’est pas fortuit. Il répond à une « demande croissante en Algérie pour l’apprentissage de la langue anglaise selon le programme britannique ». Cette ouverture s’inscrit, selon lui, dans une dynamique globale de coopération entre les deux nations.

L’établissement n’est pas seulement un centre de langues, mais une école complète couvrant l’ensemble des cycles scolaires. L’enseignement y est dispensé conformément aux programmes de Cambridge International, une référence mondiale en matière de pédagogie.

Capacité d’accueil : 300 élèves.

Effectif actuel : Plus de 85 élèves déjà inscrits pour l’année en cours.

Coopération algéro-britannique : Une nouvelle école internationale ouvre ses portes à Oran

Le directeur de l’école, Demche Abdesamad, s’est félicité du démarrage de l’activité, soulignant que l’institution vise à offrir un enseignement de haute qualité, aligné sur les standards internationaux.

En marge de la cérémonie, l’ambassadeur Downer a profité de l’occasion pour rappeler la densité des relations bilatérales. Si les secteurs de l’énergie, de la défense et du commerce restent les piliers historiques de cette alliance, l’éducation s’affirme désormais comme un vecteur essentiel de rapprochement.

Le partenariat entre l’Algérie et le Royaume-Uni est fort et solide. Il connaît une dynamique continue, particulièrement dans les domaines de la formation », a déclaré le diplomate, tout en soulignant l’existence d’un potentiel encore inexploité pour renforcer ces échanges.

Avec cette inauguration, Oran confirme son statut de métropole attractive pour les investissements internationaux et les services de pointe, offrant désormais aux familles de la région une alternative éducative de renommée mondiale.