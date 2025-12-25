Une première en Algérie : naissance d’une institution stratégique pour « guider les décisions de l’État »

Le paysage de la recherche scientifique en Algérie vient de s’enrichir d’une institution majeure. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a officiellement inauguré, ce mercredi, le tout premier Centre de recherche en mathématiques appliquées du pays, situé au Pôle scientifique et technologique « Chahid Abdelhafid-Ihaddaden » de Sidi Abdellah.

Loin d’être un simple édifice académique, ce nouveau centre se veut le moteur de la « vision stratégique de l’Algérie victorieuse ». Selon le ministre, l’institution place les mathématiques appliquées et l’intelligence artificielle (IA) au cœur de l’appareil d’État. L’objectif est de transformer les équations en outils de gouvernance.

Le Centre aura pour mission prioritaire de fournir des données massives et des analyses statistiques pointues pour éclairer les décisions du gouvernement dans des secteurs névralgiques tels que l’économie, la santé et le social. Il s’agit, selon Baddari, d’assurer un « accompagnement scientifique précis » pour concrétiser les ambitions de développement national à l’horizon 2029.

Pour marquer cette naissance, une journée d’étude intitulée « Des données à la prise de décision » a réuni un parterre de spécialistes, dont le Pr Kamel Sanhadji, président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). Pour le directeur du centre, Ahmed Semri, cette structure est la réponse directe aux transformations technologiques mondiales, agissant comme un « appui stratégique à l’innovation ».

Un nouveau cap franchi avec l’inauguration du premier Centre national de recherche en mathématiques appliquées

« La recherche scientifique représente un pilier fondamental du développement durable et un appui stratégique à la prise de décision », a souligné Semri lors de son allocution.

L’événement a également été le théâtre d’une intense activité diplomatique scientifique. Plusieurs conventions de coopération ont été paraphées, scellant des alliances stratégiques entre le nouveau centre et des institutions d’élite :

L’École nationale supérieure d’intelligence artificielle (ENSIA)

L’École nationale supérieure de mathématiques (ENSM)

L’École nationale polytechnique d’Oran (ENPO)

L’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR)

Ces accords visent à décloisonner la recherche en créant des ponts directs avec le monde de l’entreprise et les grandes écoles, confirmant la volonté de l’Algérie de basculer vers une économie fondée sur le savoir et la précision mathématique.