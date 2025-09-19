Une première en Algérie : l’État ouvre le dialogue avec les « créateurs de contenu »

Un vent de collaboration souffle sur le paysage numérique algérien. Le ministère de la Poste et des Télécommunications, en collaboration avec le ministère de la Communication, a annoncé l’organisation d’une rencontre de concertation inédite avec les créateurs de contenu et les acteurs du numérique.

L’initiative, portée par le ministre Sid Ali Zerrouki, a pour objectif de bâtir une vision commune pour l’avenir numérique du pays, en misant sur l’échange et l’intelligence collective : « Je coprésiderai personnellement cette rencontre avec le ministre de la Communication afin d’en faire une véritable opportunité de dialogue et d’action commune pour développer le paysage numérique national », précise Zerrouki

Cette annonce intervient dans un contexte où le contenu algérien et les initiatives créatives se multiplient sur les plateformes en ligne. Le ministre a d’ailleurs souligné, dans un post sur les réseaux sociaux, l’importance de cette rencontre pour encourager et soutenir ces efforts.

Cette réunion représente une opportunité unique pour les participants de dialoguer directement avec les autorités et de contribuer activement à l’élaboration de politiques publiques.

Pour y prendre part, les créateurs de contenu intéressés sont invités à s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : https://www.mpt.gov.dz/influencer-creator/.

Le ministre Sid Ali Zerrouki inspecte l’Institut national des TIC à l’aube de la rentrée universitaire

À quelques jours de la rentrée académique, l’Institut national de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication (INPTIC) a accueilli, ce mardi, le ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, Sid Ali Zerrouki. Cette visite d’inspection avait pour but d’évaluer l’état de préparation de l’établissement pour la nouvelle année.

Le ministre a parcouru les différentes sections de l’institut, visitant les blocs d’enseignement ainsi que les bâtiments d’hébergement des étudiants. Durant son inspection, M. Zerrouki a donné une série d’instructions claires pour garantir un bon déroulement de la reprise des cours.

Il a notamment insisté sur la nécessité d’adapter les programmes pédagogiques aux dernières innovations technologiques et a exigé la fourniture des équipements nécessaires pour une formation de qualité.

Soucieux de l’environnement d’apprentissage, le ministre a également demandé l’aménagement d’espaces de rencontre et d’échange pour les étudiants, et a fourni des directives précises pour l’accueil des nouveaux bacheliers.

L’INPTIC, sous la double tutelle du ministère de la Poste et de celui de l’Enseignement supérieur, offre un cursus de cinq ans menant à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en systèmes de télécommunications, couvrant à la fois les technologies filaires et sans fil.