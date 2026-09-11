Une première en Algérie : le pays expédie pour la 1ère fois ce produit industriel à haute valeur ajoutée

Le secteur industriel algérien vient de franchir un jalon décisif dans le cadre de sa stratégie de diversification économique et de promotion des exportations hors hydrocarbures.

Le géant de la sidérurgie, Tosyali Algérie, a officialisé le lancement réussi de sa toute première opération d’exportation issue de son complexe de laminage à froid, implanté dans la zone industrielle de Bethioua (wilaya d’Oran).

Cette réalisation stratégique marque l’entrée effective de l’Algérie sur l’échiquier mondial des produits sidérurgiques à haute valeur ajoutée.

En projetant ses capacités de production de pointe sur les marchés internationaux, le complexe de Bethioua consolide la position du pays en tant qu’acteur industriel clé et concurrent de premier plan sur les scènes régionale et internationale.

Ce succès concrétise une étape charnière dans le vaste programme de modernisation et d’expansion engagé par le groupe.

Qu’est-ce que le laminage à froid et quelle est son importance stratégique ?

Procédé technologique parmi les plus avancés et exigeants de la métallurgie moderne, la technologie du laminage à froid (Cold Rolling) repose sur la transformation mécanique et le façonnage de tôles et d’acier à température ambiante — sans réchauffement préalable de la matière — à travers un passage entre des cylindres de haute précision soumis à de très fortes pressions.

Ce procédé permet d’obtenir des produits en acier de haute qualité présentant des caractéristiques mécaniques et physiques d’exception :

Une précision dimensionnelle et d’épaisseur optimale : Garantissant le respect strict des charges techniques des industries transformatrices.

Une qualité d’état de surface supérieure : Une finition lisse parfaite rendant les tôles directement aptes aux opérations de peinture, de galvanisation et d’emboutissage.

Une résistance et une dureté accrues : Grâce au traitement mécanique par pression qui consolide la structure interne du métal.

Ces tôles de haute précision constituent la matière première fondamentale et la colonne vertébrale des filières industrielles de pointe.

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Elles sont largement exploitées dans la construction de carrosseries automobiles, la fabrication d’appareils électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver), la réalisation de structures métalliques de précision, la confection de tubes spiralés de haute résistance, ainsi que dans diverses applications technologiques et mécaniques exigeant des matériaux tolérants aux chocs.

Renforcer la compétitivité internationale et ancrer le label « Made in Algeria »

Pour la direction de Tosyali Algérie, le démarrage des exportations depuis ce complexe intégré dépasse le simple cadre d’une réussite commerciale : il s’agit d’un apport structurel déterminant pour l’économie nationale.

En exportant des produits transformés à forte valeur ajoutée plutôt que des matières brutes ou basiques, l’entreprise génère des flux accrus de devises fortes et soutient directement la feuille de route gouvernementale visant à propulser le volume des exportations industrielles.

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Le groupe a réaffirmé sa volonté de maintenir sa stratégie axée sur l’élévation des cadences de production, l’extension des investissements sur le terrain et l’innovation technologique continue. L’objectif demeure double : satisfaire prioritairement la demande du marché national, puis assurer une expansion pérenne sur les marchés internationaux.

Cette avancée consacre l’Algérie comme hub régional majeur de production et d’exportation d’acier, tout en affirmant la qualité et la conformité aux exigences internationales des produits industriels estampillés « Made in Algeria ».