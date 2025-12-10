Une première en Algérie : La BDL lance un service de paiement électronique inédit

La Banque de développement local (BDL) a marqué un tournant majeur sur la place financière algérienne en annonçant, ce mercredi, le lancement d’un service inédit : le paiement électronique depuis l’étranger vers l’Algérie via les cartes internationales Mastercard.

C’est une grande première qui vient consolider une démarche déjà bien engagée par cette banque publique. En effet, ce nouveau service fait suite à l’activation du même dispositif via le réseau Visa en mai dernier. L’objectif est de soutenir l’entrée de devises en Algérie et faciliter l’exportation des services et produits nationaux.

Grâce à cette initiative, les entreprises algériennes bénéficient désormais d’une plateforme électronique sécurisée et conforme aux standards internationaux.

Connectée aux deux géants du paiement mondial, Visa et Mastercard, cette infrastructure permet aux acteurs économiques nationaux de commercialiser leurs produits et services à l’étranger en toute fluidité.

Selon le communiqué de la BDL, cette stratégie vise à :

Renforcer la présence de l’offre algérienne sur les marchés étrangers (biens et services).

Valoriser les capacités de l’industrie nationale dans divers secteurs.

L’adhésion est rendue « simple et rapide » et est accessible à toutes les entreprises – startups, PME ou grandes entreprises – désireuses d’accepter des paiements internationaux, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur en matière d’e-commerce et de conformité financière.

La BDL se positionne ainsi comme une pionnière dans la modernisation des services bancaires, étant la première et seule banque à proposer une telle solution bilatérale.

Les résultats obtenus depuis le lancement du service avec le réseau Visa sont d’ailleurs très encourageants. En seulement quelques mois (depuis mai dernier), le volume de transactions a dépassé le million d’euros, principalement dans des secteurs clés comme :

Le tourisme.

Les services téléphoniques.

Les voyages.

Ce niveau d’activité « confirme l’intérêt croissant pour ce type de service et son potentiel à accompagner les entreprises et les particuliers dans l’expansion de leurs activités à l’international », souligne la banque.

En s’appuyant sur la complémentarité des solutions Visa et Mastercard, la BDL réaffirme son engagement à être le moteur de la transformation numérique et de l’ouverture sur les marchés internationaux des entreprises algériennes.