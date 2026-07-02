Une première en Algérie : cette technique soulage les patients cancéreux des allers-retours à l’hôpital

Recevoir une ponction abdominale toutes les semaines, patienter des heures dans un service hospitalier, puis revenir encore et encore, c’est le quotidien que vivent depuis longtemps les patients atteints d’un cancer avancé compliqué d’ascite.

À Oran, ce parcours s’allège. Le service d’hépato-gastroentérologie du Centre hospitalo-universitaire « Dr Benzerdjeb » vient d’introduire, pour la première fois à l’échelle nationale, un système de drainage péritonéal continu conçu pour épargner aux malades ces déplacements répétés et leur redonner un peu de sérénité.

Une première nationale au CHU d’Oran pour traiter l’ascite carcinomateuse

L’équipe médicale du CHU d’Oran a mis en place le dispositif « PleurX », un système de drainage destiné aux patients souffrant d’ascite carcinomateuse réfractaire, une accumulation persistante de liquide dans la cavité abdominale liée à un cancer.

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Jusqu’à présent, ces malades devaient se soumettre à des ponctions abdominales classiques, effectuées de façon obligatoire et répétée pour évacuer les épanchements. Le service annonce avoir mis un terme à cette prise en charge, jugée lourde pour des patients déjà affaiblis par la maladie.

Comment fonctionne ce système de drainage péritonéal continu ?

La procédure repose sur une intervention chirurgicale précise et sécurisée. Les équipes implantent une fine sonde souple, fabriquée en silicone biocompatible, un matériau conçu pour rester dans le corps sans provoquer de rejet. Cette sonde chemine ensuite à travers un tunnel créé sous la peau avant d’atteindre la cavité péritonéale. Ce trajet tunnelisé permet un drainage progressif et maîtrisé des liquides accumulés autour des organes abdominaux.

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Le procédé présente plusieurs particularités par rapport aux méthodes utilisées jusque-là :

Une pose unique de la sonde , sans nécessité de renouveler l’intervention à chaque évacuation de liquide

, sans nécessité de renouveler l’intervention à chaque évacuation de liquide Un drainage réalisable en dehors du milieu hospitalier

Une réduction du nombre de consultations et d’hospitalisations liées à la seule gestion de l’ascite

liées à la seule gestion de l’ascite Un matériau biocompatible limitant les risques de complication locale

La fin des ponctions répétées et des hospitalisations à répétition : un drainage géré à domicile, en famille

L’apport principal de cette technique tient à ce qu’elle supprime concrètement. Les ponctions abdominales traditionnelles, souvent décrites comme éprouvantes, rythmaient jusqu’ici la vie de ces malades au fil des semaines. Avec le nouveau système, cette contrainte disparaît. Le patient n’a plus à revenir sans cesse à l’hôpital pour un simple geste d’évacuation. Ni à réserver un lit pour une prise en charge ponctuelle.

Autre changement notable, le patient et son entourage peuvent désormais assurer eux-mêmes le drainage, dans le cadre familier du domicile. Le service précise que cette autonomie s’accompagne d’un accompagnement médical garantissant la sécurité du geste. Pour des malades déjà confrontés à la fatigue et aux contraintes du traitement du cancer, cette possibilité allège la charge psychologique et physique liée aux trajets et aux séjours hospitaliers répétés.

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Enfin, l’introduction de cette technique au CHU d’Oran marque une étape dans la prise en charge de l’ascite carcinomateuse en Algérie. Le service d’hépato-gastroentérologie de l’établissement « Dr Benzerdjeb » ouvre ainsi la voie à une gestion plus souple de cette complication. Avec un dispositif qui déplace une partie du soin vers le domicile du patient.