Une première au Tassili : le flamant rose observé à Illizi

C’est une première dans la Wilaya de Illizi et dans toute la région du Tassili. Une équipe d’observation ornithologique, relevant de la Conservation des forêts, a pu apercevoir des flamants roses, au niveau d’un plan d’eau.

Cette découverte a été rendue publique par l’instance de la Conservation des forêts. Cet oiseau migrateur a été aperçu au cours d’une opération de recensement de l’avifaune migratrice dans la wilaya d’Illizi, au niveau d’un plan d’eau, comme cela est précisé par l’APS.

Le flamant rose vu à Illizi

Le Flamant rose fait partie de la famille des oiseaux migrateurs, sa hauteur varie entre un mètre et un mètre et demi. Les Flamants Roses vivent en groupes comptant souvent plusieurs centaines à plusieurs milliers d’individus, ils se rassemblent prés des lacs et des étendues d’eau, mais aussi au niveau des plages.

Ce qui caractérise le plus cet oiseau, c’est son plumage qui est en grande partie blanc rosâtre. La couleur rose intense, à laquelle le flamant rose doit son nom, est due aux couvertures alaires.

Cette opération de recensement ornithologique périodique a également permis d’observer d’autres espèces comme l’Aigle vautour, la Spatule, le Guêpier d’Europe et la Cigogne noire. Ces observations ont été faites au niveau de plusieurs plans d’eau de la région du Tassili n’Ajjer. Plus de 35 espèces d’oiseaux migrateurs ont été observées dans la région, indique l’APS.

Un article du prestigieux American Time Magazine, avait indiqué, en début de cette année, que trois espèces d’animaux, qu’on croyait perdues à jamais, ont refait leur réapparition en Algérie. Il s’agit du guépard saharien, un félin qui a disparu des radars au début des années 2000, et qui est réapparu dans un parc culturel au sud du pays. Les deux autres animaux sont la genette, un petit mammifère carnivore et nocturne, et l’hyène rayée, qui a fait son comming out à Tipaza.