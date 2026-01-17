Une première à l’échelle européenne : SONATRACH lance la production de l’essence « E5 »

Dans une démarche stratégique sans précédent à l’échelle européenne, le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach, a franchi une étape majeure dans la transition énergétique. Via sa filiale italienne, la raffinerie d’Augusta, le groupe a officiellement lancé la production et la commercialisation de l’essence à faible émission « E5 ».

Le passage de la planification à l’exploitation commerciale est désormais une réalité. La raffinerie d’Augusta (Sonatrach Raffineria Italiana), située en Sicile, a annoncé vendredi avoir procédé au chargement de la première cargaison d’essence E5 le 14 janvier dernier. Ce carburant se distingue par l’intégration de 5 % d’éthanol, un composant biosourcé issu de matières organiques ou agricoles.

L’utilisation de cet additif permet non seulement de réduire la dépendance aux dérivés pétroliers conventionnels, mais aussi de diminuer sensiblement les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Un avantage majeur pour les consommateurs : ce carburant est parfaitement compatible avec les parcs automobiles actuels sans nécessiter la moindre modification technique des moteurs.

« E5 » : Une réponse aux exigences environnementales de l’UE

Cette avancée s’inscrit dans une stratégie globale de décarbonation. L’éthanol utilisé provient de l’usine IMA, située dans la région de Trapani, en Sicile, renforçant ainsi l’ancrage local et circulaire de la production de Sonatrach sur le sol italien.

Pour le groupe algérien, ce projet répond à deux impératifs :

La conformité réglementaire : S’aligner sur les législations européennes de plus en plus strictes concernant l’incorporation de composants biologiques dans les carburants de transport.

de plus en plus strictes concernant l’incorporation de composants biologiques dans les carburants de transport. La compétitivité : Anticiper les taxes carbone et les restrictions environnementales imposées par l’Union européenne sur les produits à forte empreinte écologique.

Renforcement de la présence internationale

Dans son communiqué, la raffinerie souligne que ce succès « illustre la capacité de Sonatrach à s’adapter aux transformations réglementaires et environnementales rapides du marché européen ».

Ce développement intervient quelques semaines seulement après l’inauguration d’un nouveau laboratoire d’analyses chimiques de pointe au sein de la même raffinerie.

Ces investissements successifs confirment la volonté de Sonatrach de consolider ses actifs stratégiques à l’étranger, en hissant ses standards de qualité et de sécurité aux niveaux les plus élevés de l’industrie européenne.