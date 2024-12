Une première à Alger : inDrive dévoile son nouveau service de moto-taxi

inDrive, la plateforme mondiale de mobilité et de services urbains, le service de VTC le plus populaire dans la région MENA, a élargi son offre avec le lancement d’un service de VTC en moto. Ce lancement fait suite à l’introduction réussie du service de VTC traditionnel en Algérie.

Ce nouveau service, actuellement proposé exclusivement à Alger, permet aux passagers de réserver des trajets avec des motocyclistes via la plateforme inDrive, offrant ainsi une option flexible et pratique pour les utilisateurs.

L’une des principales caractéristiques de ce service est la possibilité pour les passagers de négocier le prix de la course et d’autres détails directement avec les conducteurs, ce qui leur permet de mieux contrôler leur expérience de transport.

Selon Wail Almamma, représentant d’inDrive en Algérie, inDrive est la seule société de VTC du pays à proposer des services de moto. Il a souligné que cette initiative contribue à réduire les embouteillages et à rendre la mobilité plus accessible aux utilisateurs.

Alger se déplace désormais en moto avec inDrive

Ceci est particulièrement important dans les villes à forte circulation, où les motos peuvent se faufiler dans les embouteillages plus facilement que les voitures.

Wail a ajouté que inDrive ne prélève aucune commission, ce qui donne aux chauffeurs le privilège de gagner plus d’argent pendant cette période du projet.

Des études préliminaires montrent qu’aux heures de pointe, les trajets effectués par des conducteurs de moto peuvent être jusqu’à 40 % plus rapides, car ces conducteurs sont plus flexibles et peuvent choisir des itinéraires alternatifs en cas d’embouteillages.

Après le succès remarquable de son service de VTC, inDrive s’efforce d’élargir les options de transport en Algérie. Consciente de la demande croissante de solutions de mobilité plus diversifiées, l’entreprise a décidé d’introduire le modèle moto.

🟢 À LIRE AUSSI : inDrive Lève le Voile sur un Programme Inclusif pour les Conducteurs Handicapés

Ce nouveau service vise à offrir aux habitants une plus grande flexibilité et davantage de choix dans la manière dont ils se déplacent en ville.

Avec l’ajout de trajets en moto, inDrive améliore sa plateforme, offrant une alternative efficace et permettant de gagner du temps pour naviguer dans les zones urbaines encombrées.

À propos de inDrive

inDrive est une plateforme mondiale de mobilité et de services urbains. L’application inDrive a été téléchargée plus de 240 millions de fois, et elle a été la deuxième application de mobilité la plus téléchargée en 2022 et 2023.

Outre les services de transport, inDrive propose une gamme croissante de services urbains, incluant :

Le transport interurbain,

La livraison de fret,

L’assistance à la tâche,

La livraison de colis.

En 2023, inDrive a lancé New Ventures, un département dédié au capital-risque et aux fusions-acquisitions.

inDrive est présent dans 750 villes à travers 46 pays. Animée par sa mission de lutter contre l’injustice sociale, l’entreprise s’engage à avoir un impact positif sur la vie d’un milliard de personnes d’ici à 2030, via son activité principale et à travers inVision, son initiative philanthropique qui soutient des programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, du sport, des arts, des sciences, et de l’égalité des genres.

🟢 À LIRE AUSSI : inDrive, un acteur majeur du VTC en Algérie, révèle ses ambitions et son modèle économique