Une première, 2427 passagers ont transité via le port de Béjaïa en une seule journée

La saison estivale est l’occasion pour les membres de la diaspora de rejoindre leur pays, et de passer l’été avec leurs familles. Pour permettre le transport de ces passagers, deux compagnies maritimes assurent la desserte du territoire nationale au départ de la France. Il s’agit notamment d’Algérie Ferries et de Corsica Linéa.

En effet, ces deux compagnies maritimes desservent aussi le port de Béjaïa, l’une des structures portuaires les plus fréquentées, durant la saison estivale, en Algérie. Ces transporteurs maritimes assurent des traversées vers Béjaïa. Et ce, au départ des ports de Marseille et de Sète en France.

Port de Béjaïa : 2427 passagers et 872 véhicules traités en une seule journée

Pendant la journée du dimanche 6 août dernier, le port de Béjaïa a connu un trafic sans précédent. Il s’agit de ce qui ressort d’un communiqué de l’entreprise portuaire de Béjaïa, publié sur sa page officielle sur Facebook, dans la même journée.

En effet, un total de 872 véhicules et 2427 voyageurs ont transité par le port de Béjaia en une seule journée. L’entreprise portuaire de Béjaïa a fait état de :

1279 passagers et 519 véhicules traités à l’enbarquement ; 1130 voyageurs et 360 véhicules enregistrés au débarquement.



« La gare maritime du port de Béjaïa : un dynamisme sans précédent. Et une activité qui ne cesse de s’intensifier » lit-on sur le communiqué l’entreprise portuaire de Béjaïa. Par ailleurs, sur les images qui accompagnent le communiqué, on voit bien le navire Jean Nicoli de la compagnie maritime française Corsica Linéa accoster sur le port en question.

