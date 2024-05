Une pluie d’étoiles filantes illuminera le ciel de l’Algérie ce soir : Comment et où l’observer ?

La nuit du 5 au 6 mai 2024 sera marquée par un événement astronomique exceptionnel en Algérie. Les amateurs d’observation du ciel auront la chance d’assister à la pluie d’étoiles des Eta Aquarides, visible avant l’aube.

Cet essaim d’étoiles filantes promet d’être particulièrement spectaculaire, avec un pic d’activité pouvant atteindre 50 météores par heure.

La faible luminosité de la lune en cette période n’entravera pas l’observation, offrant des conditions optimales pour profiter de ce spectacle céleste.

Mais ce n’est pas tout ! Le ciel nocturne offrira un autre spectacle fascinant : une conjonction rapprochée entre la Lune et la planète Mars.

Ces deux astres se trouveront à seulement 0,8 degré d’arc l’un de l’autre, créant un tableau saisissant visible juste avant le lever du soleil.

Ce magnifique rapprochement peut être observé juste avant l’aube, à basse altitude au-dessus de l’horizon oriental.

Pour les plus chanceux, la planète Saturne se joindra également à la fête, bien qu’elle soit un peu plus éloignée du duo lunaire.

Les Eta Aquarides : que sait-on à propos de cette pluie d’étoiles filantes ?

Chaque année, entre la mi-avril et la fin mai, un spectacle céleste grandiose se produit : les Eta Aquarides illuminent le ciel nocturne. Cette pluie d’étoiles filantes, l’une des plus prolifiques de l’année, offre un véritable ballet lumineux aux observateurs chanceux.

Son nom provient de la constellation du Verseau (Aquarius en latin), d’où semblent provenir les étoiles filantes.

Les premières observations de cet essaim remontent à l’an 401, mais il fallut attendre 1870 pour qu’il soit officiellement découvert par G.L. Tupman. Six ans plus tard, on découvrit son lien avec la célèbre comète de Halley.

Ce qui rend les Eta Aquarides particulièrement spectaculaires, c’est leur vitesse : elles foncent dans l’atmosphère terrestre à 66 kilomètres par seconde ! On peut alors observer jusqu’à 50 météores par heure, un véritable feu d’artifice cosmique.

Cette année, les conditions d’observation seront particulièrement favorables : l’absence de Lune permettra de profiter d’un ciel bien noir.

Le meilleur moment pour observer sera autour de 1h45 du matin, avant que les premières lueurs de l’aube ne viennent gâcher la fête.

Nous invitons donc tous les passionnés d’astronomie en Algérie à ne pas manquer cette nuit céleste extraordinaire et à lever les yeux vers le ciel pour admirer ces merveilles de l’univers.