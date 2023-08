Une photo de Rayan Cherki en discussion avec des joueurs de l’EN interpelle les fans des Verts

Rayan Cherki, jeune espoir prometteur joueur de l’Olympique de Lyon, occupe le haut de la liste des joueurs à double nationalité ciblés par l’équipe nationale algérienne. Né d’un père d’origine italienne et d’une mère algérienne, l’attaquant âgé de 20 ans possède la qualification légale pour représenter trois équipes au niveau international.

En marge de la troisième journée de la Ligue 1 et à la fin du match entre Lyon et Nice, une photo montrant Cherki en conversation avec des joueurs de l’équipe nationale algérienne, dont Bilal Brahimi, Hichem Boudaoui et Badr Eddine Bouanani, a suscité l’intérêt de nombreux internautes.

Ce cliché permet d’observer le franco-algérien en discussion avec ces joueurs. Auparavant, Cherki avait évolué au sein des équipes de jeunes en France, mais il a la possibilité de changer sa nationalité footballistique de française à algérienne.

Le partage d’une photo sur les réseaux sociaux a renforcé l’optimisme parmi les supporters algériens, augmentant significativement la perspective de voir Rayan Cherki rejoindre les rangs des Verts.

Nos internationaux ensembles en compagnie d’un certain Rayan Cherki ! 👀🇩🇿 (📸 @JDZFootball) pic.twitter.com/pYl6z5UgU1 — ⭐️Squadra Khadra🇩🇿 (@Squadra213) August 27, 2023

L’agent du joueur aura-t-il une influence sur le choix de sélection ?

La mère de Mbappé, Fayza Lamari, a étendu son influence dans le monde du football. Après avoir géré l’image de son fils aîné, Kylian Mbappé, elle s’apprête à créer sa propre agence de représentation de joueurs, comme le rapporte ‘L’Équipe‘.

De plus, un autre nom a émergé : Rayan Cherki. Étant proche de la famille, le joueur de l’Olympique Lyonnais a confié la gestion de ses intérêts à Lamari.

Il est important de noter que le Paris Saint-Germain et Luis Campos avaient tenté, sans succès, de recruter Cherki lors du dernier mercato hivernal.

La relation entre la mère de Mbappé en tant qu’agent de Cherki pourrait potentiellement influencer ses choix de carrière, y compris en ce qui concerne une possible sélection pour l’équipe nationale algérienne.