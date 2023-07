Une petite fille victime d’une attaque de pitbull à Boumerdes

Une fillette a été victime d’une violente attaque par un chien de race Pitbull sur une plage de la wilaya de Boumerdes. Une vidéo, diffusée par un média arabophone, présente l’état de santé de la petite fille après cet accident malheureux.

Son visage est marqué par des cicatrices et des points de suture, et elle est actuellement hospitalisée à l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger.

Dans la vidéo, la personne qui filme affirme que son état s’améliore progressivement et exprime sa gratitude envers le personnel hospitalier et les personnes qui s’inquiètent de sa santé.

Les morsures de chiens envers les humains en extérieur sont un problème a ne pas négliger. Ces incidents peuvent avoir des conséquences physiques et émotionnelles graves pour les personnes touchées. Il est important de sensibiliser à ce sujet et de promouvoir des mesures de prévention pour réduire les risques de morsures de chiens.

Quels sont les mesures a prendre pour éviter ce genre d’accidents ?

Les raisons pour lesquelles un chien peut mordre une personne en extérieur sont variées. Cela peut inclure des facteurs tels que le manque de socialisation adéquate du chien, des expériences traumatisantes antérieures, la peur, la défense territoriale, la protection de leur propriétaire ou de leur meute, la maladie ou la douleur, ainsi que des comportements agressifs ou dominants.

Pour réduire les risques de morsures de chiens en extérieur, il est essentiel de promouvoir une éducation responsable des propriétaires de chiens. Cela comprend la socialisation précoce et continue du chien, l’éducation à la gestion du comportement, le renforcement positif, l’identification et la gestion des signes de stress ou d’agression chez le chien, ainsi que la promotion de l’utilisation de la laisse et de la muselière lorsque cela est nécessaire.