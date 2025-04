Une « perle cachée » : quand The Sun craque pour l’Algérie

Dans un reportage consacré aux voyages en Algérie – une destination souvent « ignorée par les Britanniques pour leurs vacances » – le média a souligné que le pays se trouve « à seulement trois heures du Royaume-Uni » et bénéficie désormais de « vols directs« .

The Sun, deuxième plus grand quotidien anglophone au monde en termes de diffusion, a notamment mis en avant Alger, « la ville la plus célèbre », saluant « les bâtiments blancs de la Casbah, sa vieille ville aux ruelles sinueuses, ses palais ottomans et ses forteresses historiques ».

Dans son article publié jeudi 10 avril, le journal a écrit : « Il y a tant à faire et à voir à travers le pays : des balades à dos de chameau dans le Sahara aux baignades en Méditerranée, en passant par la découverte du canyon du Ghoufi. »

Le journal britannique The Sun vante le potentiel touristique immense de l’Algérie

The Sun a également rappelé le lancement de nouvelles liaisons aériennes depuis l’aéroport de Stansted vers l’Algérie. Exploité par Air Algérie, ce nouveau programme propose quatre vols hebdomadaires (les mercredis, jeudis, samedis et dimanches).

Gareth Powell, directeur général de l’aéroport de Londres Stansted, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Air Algérie à Stansted. C’est une étape passionnante qui étoffe notre réseau avec une nouvelle compagnie et une nouvelle destination. »

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage en Algérie : mesure exceptionnelle pour les enfants algériens nés aux USA

Il a ajouté que « cette nouvelle liaison offre plus de choix et de valeur aux voyageurs, tout en renforçant les liens entre Londres et l’Algérie. »

Enfin, The Sun a précisé que pour visiter l’Algérie, les voyageurs ont besoin d’un visa obtenu à l’avance via le consulat. Cependant, « certaines arrivées dans les aéroports algériens, notamment dans le cadre de circuits organisés dans le Sud, peuvent obtenir un visa touristique à l’arrivée. »

🟢À LIRE AUSSI : Voyager sans visa : une nouvelle destination accessible aux Algériens, qui en profite ?

Le coup de projecteur de The Sun, l’un des journaux les plus influents au monde, pourrait bien inciter davantage de voyageurs britanniques à découvrir ce pays encore méconnu. Entre les trésors d’Alger, les vastes étendues du Sahara et les côtes méditerranéennes, l’Algérie a tous les atouts pour séduire les visiteurs en quête d’authenticité et d’aventure.

Reste à savoir si cette médiatisation marquera le début d’un véritable essor touristique pour l’Algérie sur la scène internationale. Une chose est sûre : le potentiel est immense, et les voyageurs curieux ont désormais une raison de plus d’y poser leurs valises.