Une opportunité d’études à l’étranger s’ouvre aux étudiants algériens : voici comment postuler

Dans le cadre du renforcement des liens académiques sino-algériens, l’Université d’Alger 3 a officiellement lancé l’appel à candidatures pour le prestigieux programme de bourses « UNESCO-Chine (La Grande Muraille) ». Ce programme ambitieux offre aux étudiants et chercheurs algériens l’opportunité de poursuivre leur cursus dans les plus grandes institutions de l’Empire du Milieu.

L’enseignement supérieur algérien s’ouvre une nouvelle fois sur l’international. L’Université d’Alger 3 vient de rendre publics les détails du programme de bourses pour l’année universitaire 2026-2027, fruit d’un partenariat stratégique entre l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le gouvernement chinois.

Bourse d’étude UNESCO / Chine : Un levier pour le développement et la recherche

L’objectif affiché par ce programme est de soutenir le développement des ressources humaines et renforcer les capacités des pays en développement. Au-delà de l’aspect académique, il s’agit de promouvoir la coopération internationale dans des secteurs clés tels que l’éducation, la culture, la communication, ainsi que les sciences et technologies.

Le programme se décline en plusieurs catégories afin de répondre à différents profils académiques :

Programmes de recherche : chercheur invité ou professeur invité.

Cycles supérieurs : Master et Doctorat.

La durée de la formation varie de une à cinq années selon le cursus choisi. Quant à la langue d’enseignement, elle sera soit l’anglais, soit le chinois, en fonction de la filière et de l’université d’accueil.

Bourse d’étude : Conditions d’éligibilité et critères de sélection

Pour postuler, les candidats algériens doivent répondre à des critères stricts. Outre les exigences liées à l’âge et aux diplômes, une maîtrise linguistique avérée est requise. Les postulants doivent également justifier d’une bonne santé physique et mentale et, étape cruciale, obtenir une admission préliminaire auprès d’une université chinoise agréée.

À noter que l’UNESCO accorde une attention particulière à la parité et à la dimension continentale, encourageant vivement les candidatures féminines ainsi que celles provenant du continent africain.

Le volet financier et logistique est l’un des points forts de cette offre. Les lauréats bénéficieront d’une couverture complète comprenant :

L’exonération totale des frais de scolarité ;

Une allocation de subsistance mensuelle ;

Le logement universitaire (ou une indemnité de logement) ;

Une assurance santé complète ;

Le billet d’avion aller-retour international ;

Une bourse mensuelle supplémentaire octroyée par l’UNESCO.

Les candidats intéressés n’ont plus que quelques jours pour finaliser leurs dossiers. La date limite de dépôt des candidatures auprès de la Commission Nationale pour l’UNESCO est fixée au 23 janvier 2026. Les candidats retenus débuteront leur aventure académique fin août ou début septembre 2026.

Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription, l’Université d’Alger 3 invite les étudiants à consulter les documents détaillés sur son site officiel : www.univ-alger3.dz.