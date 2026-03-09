Une opération technique risque de perturber la connexion internet en Algérie ce 10 mars

Une opération de maintenance sur un câble sous-marin stratégique reliant l’Algérie à l’Europe pourrait entraîner des perturbations temporaires de l’accès à internet ces deux prochains jours.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a informé que ces travaux techniques, programmés dans le cadre de la maintenance préventive des infrastructures internationales, concernent une partie essentielle du réseau reliant le pays au trafic mondial de données.

Selon le communiqué officiel, l’intervention se déroulera sur le câble sous-marin en fibre optique SMW4, un axe important du trafic internet international pour l’Algérie.

L’opération doit se tenir au niveau de la station de Palerme, en Italie. Point d’atterrissage de ce câble reliant notamment Annaba au réseau européen.

Maintenance du câble SMW4 : des perturbations internet possibles en Algérie

Les travaux concernent précisément des équipements techniques de la station de Palerme. Les équipes internationales chargées de la gestion de ce câble procéderont à une intervention sur le système d’alimentation électrique de la station.

D’après le ministère, l’opération se déroulera selon le calendrier suivant :

Période principale : mardi 10 mars 2026, de 08h00 à 12h00

Période de réserve (si nécessaire) : mercredi 11 mars 2026, de 08h00 à 12h00

Durant cette fenêtre technique, « des perturbations temporaires dans le trafic internet international » pourraient être observées. Ces ralentissements potentiels s’expliquent par le fait qu’une partie de la capacité de connexion de l’Algérie transite par ce câble sous-marin reliant Annaba à Palerme.

Le ministère précise que ces travaux s’inscrivent dans le programme régulier de maintenance supervisé par les organismes internationaux responsables de l’exploitation de l’infrastructure.

Internet en Algérie : les opérateurs mobilisés pour limiter l’impact

Face à cette opération technique, les opérateurs télécoms en Algérie ont été mobilisés afin d’anticiper d’éventuelles perturbations.

Le ministère indique que les équipes techniques travaillent à rediriger une partie du trafic vers les autres câbles internationaux reliant l’Algérie, afin de maintenir la continuité du service autant que possible et d’éviter des coupures majeures

Dans son communiqué, le département ministériel souligne que ces dispositions visent à « réduire l’impact de ces travaux au minimum et assurer la continuité du service via les autres câbles internationaux ».

Les autorités rappellent que cette intervention reste temporaire et programmée dans le cadre de la maintenance préventive régulière des infrastructures télécoms internationales.

Ainsi, le ministère de la Poste et des Télécommunications se veut rassurant et assure que ces travaux s’inscrivent dans une démarche de prévention destinée à préserver la fiabilité du réseau reliant l’Algérie aux grands flux numériques mondiaux.

