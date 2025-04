Une opération « risquée » : la marine algérienne sauve 3 Britanniques en détresse

Un appel à l’aide venu du large, une intervention minutieusement coordonnée, et trois vies suspendues à une course contre la montre. Hier soir, vendredi 18 avril, les forces navales algériennes (FNA) ont mené une importante opération de sauvetage sanitaire au nord de Ras Matifou. Illustrant une fois de plus leur engagement indéfectible dans les missions humanitaires.

Ce soir-là, à 20h20 précises, le centre régional de surveillance et de sauvetage en mer de la première région militaire reçoit un message d’alerte. À 16 milles nautiques au nord de Ras Matifou, au large d’Alger. Le navire britannique Spirit of Discovery, en route du détroit de Gibraltar vers Malte, sollicite d’urgence une évacuation médicale. À son bord, trois passagers britanniques sont dans un état de santé jugé critique.

Drame évité en mer : les forces navales algériennes sauvent trois Britanniques en état de danger

Dès la réception du signal de détresse, la chaîne de coordination est activée. Le centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer entre en scène. Mobilisant les unités spécialisées des Gardes-côtes relevant du commandement des forces navales. En effet, l’intervention est déclenchée en deux phases bien distinctes :

Le régiment 560, basé dans la première région militaire, dépêche immédiatement l’hélicoptère de recherche et de sauvetage « 26-MS ».

En appui, un canot de sauvetage rapide « 240 », appartenant au groupement régional des Gardes-côtes de Dellys, rejoint la zone.

Ainsi, malgré les conditions de nuit en mer, les équipes de secours évacuent avec succès les trois passagers. Elles mènent une opération exigeante, alliant précision logistique et réactivité. Après les avoir récupérés, elles les transportent au centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha à Alger, où le personnel médical leur administre les soins nécessaires.

La marine algérienne en première ligne face à l’imprévu en mer

Par ailleurs, ce sauvetage, bien que technique, s’inscrit dans une vocation bien plus large. Comme le souligne le ministère de la Défense nationale dans son communiqué, « cette opération confirme la vigilance constante et la disponibilité totale des unités des Gardes-côtes du commandement des forces navales pour intervenir et porter assistance en mer afin de sauver des vies humaines en toutes circonstances ».

De plus, les unités navales algériennes mènent régulièrement ce type de mission. Ces dernières années, elles ont renforcé leurs capacités opérationnelles en matière de sauvetage en mer. Permettant d’assurer une couverture rapide et efficace sur l’ensemble du littoral.

En outre, cette mission, réussie sans encombre, témoigne de la synergie entre les moyens aériens et maritimes des forces navales algériennes. Ainsi que de leur capacité à répondre à l’appel. Qu’il vienne d’un marin isolé ou d’un navire étranger.

En somme, au large d’Alger, la marine algérienne a sauvé trois vies grâce à une mobilisation éclair, discrète et efficace.