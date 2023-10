Une ONG dénonce l’utilisation du phosphore blanc contre les civils palestiniens à Gaza

L’agression de l’armée de l’État hébreu contre la bande de Gaza touche à son 7ᵉ jour. Au milieu bombardements, des ruines et des souffrances de la population palestinienne, un nouveau détail choquant vient d’être dévoilé.

En effet, l’organisation non gouvernementale, Humain Rights Watch, a dénoncé l’utilisation d’une arme strictement interdite par le droit international lors de la récente agression du colonisateur, visant des civils. Il s’agit, selon Humain Rights Watch, de l’agent incendiaire « phosphore blanc ».

Un gravissime acte qui vient s’ajouter aux multiples crimes contre l’humanité, commis à Gaza à l’encontre des civils. « Humain Rights a déterminé, sur la base de vidéos vérifiées et de témoignages, que les forces israéliennes ont utilisé du phosphore blanc lors d’opérations militaires au Liban et à Gaza, respectivement les 10 et 11 octobre 2023. Les vidéos montrent de multiples explosions de phosphore blanc provenant de tirs d’artillerie au-dessus du port de la ville de Gaza et de deux zones rurales le long de la frontière israélo-libanaise », écrit l’ONG sur son site.

De son côté, Amnesty International a confirmé l’information de Humain Rights et a écrit, « Le Crisis Evidence Lab d’Amnesty a vérifié que les unités militaires israéliennes frappant Gaza sont équipées d’obus d’artillerie au phosphore blanc. Nous enquêtons sur ce qui semble être une utilisation de phosphore blanc à Gaza, notamment lors d’une frappe près d’un hôtel sur la plage de la ville de Gaza », lit-on.

Amnesty’s Crisis Evidence Lab has verified that Israeli military units striking Gaza are equipped with white phosphorus artillery rounds. We are investigating what appears to be the use of white phosphorus in Gaza, including in a strike near a hotel on the beach in Gaza City.

— Amnesty International (@amnesty) October 13, 2023