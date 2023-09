Une octogénaire et son fils algériens enlèvent, torturent et tuent un Algérien de 18 ans en Espagne

L’Espagne a été secouée par un crime épouvantable à Alicante, où une femme de 81 ans et son fils ont été accusés d’avoir enlevé et torturé un jeune homme algérien de 18 ans pendant 15 heures, aboutissant à sa mort.

En effet, la police nationale espagnole a arrêté une femme âgée de 81 ans et son fils de 40 ans, tous deux de nationalité algérienne. Ils sont accusés d’avoir kidnappé et torturé un jeune homme de 18 ans pendant 15 heures, provoquant sa mort cérébrale. Le jeune homme est décédé un jour plus tard à l’hôpital où il avait été transporté.

Ce meurtre atroce découle d’une demande de rançon de 30 000 euros émise par la mère et le fils à la famille de la victime algérienne.

Le 7 du mois en cours, le consulat algérien a envoyé un avis préoccupant, signalant un possible enlèvement d’un citoyen algérien vivant à Alicante. La famille de la victime a reçu plusieurs photos et vidéos montrant le jeune homme en grave danger, couvert de sang et gravement blessé.

La victime de 18 ans mort suite à un traumatisme crânien

La victime a subi de nombreuses blessures et coups, ainsi que des coups de couteau, dans la maison où les événements se sont déroulés, jusqu’à ce qu’elle décède cérébralement. L’autopsie a révélé qu’il est décédé des suites d’un traumatisme crânien causé par un objet contondant, provoquant une hémorragie cérébrale fatale. Suite aux informations fournies par le consulat algérien, les enquêteurs ont rapidement localisé l’adresse où la victime aurait été enlevée.

Quelques heures plus tard, l’équipe médicale de Samu a alerté la police après avoir trouvé un jeune homme couvert de sang, portant de nombreuses blessures et contusions sur tout son corps.

Les agents se sont rendus à la maison où la victime se trouvait avec deux autres personnes : une femme âgée et son fils. Ils ont immédiatement informé la police qu’ils connaissaient la victime et ont contacté les services d’urgence. Le fils a déclaré qu’il était en vacances à Alicante et séjournait dans une autre maison avec sa mère.

En ce qui concerne la victime, il a affirmé qu’il était ami avec elle et qu’ils avaient été volés avec cinq autres personnes le jour précédent. Après avoir réclamé les objets volés, ils sont retournés à la maison où ils se trouvaient ce matin-là pour tout restituer. Cependant, il a déclaré qu’il n’a pas pu récupérer ses biens en raison de la présence de deux inconnus près de la victime blessée. En fin d’après-midi, selon son récit, il est rentré chez lui avec sa mère et a trouvé son ami blessé.

Les coupables tentent de dissimuler les preuves du crime

Au début de l’enquête, deux autres connaissances de la victime, qui ne connaissaient pas sa situation, se sont rendues au commissariat de police. Ils ont signalé avoir vu des photos de leur ami nu sur son profil de médias sociaux, ce qui a éveillé leurs soupçons concernant leur colocataire, qui s’est avéré être l’homme avec lequel la victime avait été en contact.

La police nationale espagnole a rapidement rassemblé toutes les pièces du puzzle et a commencé par arrêter le principal suspect.

Lorsque les équipes d’intervention sont arrivées à la maison, la mère et le fils détenus tentaient de nettoyer le sang du sol, dans le but de dissimuler les preuves qui auraient pu les incriminer, tandis que le fils avait quitté la maison.

Les enquêteurs estiment que les détenus, après avoir torturé la victime et constaté qu’elle ne réagissait plus et était inconsciente, ont tenté de simuler une urgence en appelant les services d’urgence.

Ce crime choquant en Espagne a suscité l’indignation de la communauté internationale. Les enquêteurs travaillent dur pour élucider tous les détails de cette affaire terrifiante, dans l’espoir que la justice sera rendue pour la victime et que les coupables seront punis conformément à la loi.