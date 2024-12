Une nouvelle zone de dépose rapide à l’aéroport d’Alger

La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger a annoncé l’ouverture d’une zone de dépose rapide (Drop-Off) au niveau de la zone d’arrivée du terminal ouest de l’aéroport international Houari Boumediene. Cette initiative vise à faciliter l’accueil des voyageurs et à fluidifier le trafic routier autour de l’aéroport.

Pour expliquer cette nouveauté, la société a alors publié une vidéo sur sa page Facebook officielle. Cette zone devrait donc apporter des avantages significatifs aux usagers de l’aéroport, en améliorant l’expérience des passagers et de leurs accompagnateurs.

L’aéroport d’Alger parmi les plus fréquentés en Afrique

L’aéroport international d’Alger poursuit sa dynamique de croissance avec pour objectif d’atteindre 10 millions de passagers annuels, consolidant ainsi sa position en tant que hub aérien majeur en Afrique. Selon un récent classement du journal britannique The Express, il figure désormais à la 9ᵉ place parmi les aéroports les plus fréquentés du continent pour l’année 2023.

Ainsi , en 2023, l’aéroport d’Alger a accueilli plus de 6,3 millions de passagers, dépassant ainsi l’aéroport international Nnamdi Azikiwe au Nigeria, qui occupe la 10ᵉ place du classement.

Classement des aéroports africains les plus fréquentés en 2023 :

Aéroport du Caire, Égypte : 20 millions de passagers Aéroport O.R. Tambo, Afrique du Sud : 14,8 millions de passagers Aéroport du Cap, Afrique du Sud : 7,9 millions de passagers Aéroport Mohammed V, Maroc : 7,6 millions de passagers Aéroport international de Hurghada, Égypte : 7,2 millions de passagers Aéroport d’Addis-Abeba, Éthiopie : 6,7 millions de passagers Aéroport Jomo Kenyatta, Kenya : 6,56 millions de passagers Aéroport Murtala Muhammed, Nigeria : 6,53 millions de passagers Aéroport international Houari Boumediene, Algérie : 6,3 millions de passagers Aéroport Nnamdi Azikiwe, Nigeria : 6 millions de passagers

Objectif : 10 millions de passagers en 2024

Selon Mokhtar Said Mediouni, directeur général de la société de gestion de l’aéroport d’Alger, le trafic aérien devrait dépasser 10 millions de passagers d’ici fin 2024. Cette progression est alors soutenue par les mesures de facilitation ordonnées par le président Abdelmadjid Tebboune, notamment celles encourageant les membres de la diaspora algérienne à revenir au pays.

Le directeur général a également souligné que l’aéroport ambitionne de devenir un hub régional, grâce à la position stratégique de l’Algérie à proximité de l’Europe. De plus, la généralisation de la numérisation des services et l’intégration de technologies basées sur l’intelligence artificielle permettront d’optimiser les opérations tout en garantissant un confort et une sécurité accrus pour les voyageurs.

Ainsi, avec ses investissements constants dans les infrastructures et ses efforts pour améliorer les services, l’aéroport international d’Alger semble prêt à relever le défi de devenir l’un des principaux hubs aériens en Afrique. Sa progression dans les classements internationaux témoigne de son attractivité croissante auprès des passagers internationaux.