Une nouvelle escroquerie cible les Algériens : la police et la Gendarmerie nationale lancent l’alerte

Une simple demande d’information peut parfois cacher une tentative de fraude. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie nationale ont lancé, ce dimanche, une alerte commune contre une nouvelle vague d’escroquerie électronique. Des individus se font passer pour des policiers ou des gendarmes afin de récupérer des données personnelles et bancaires appartenant aux citoyens.

Ces faux agents utilisent plusieurs moyens de contact, notamment les appels téléphoniques, les SMS et les réseaux sociaux. Leur objectif, instaurer un climat de confiance pour pousser leurs interlocuteurs à communiquer des informations sensibles, en particulier celles liées à la carte Edahabia ou aux comptes postaux.

Escroquerie électronique en Algérie : des faux policiers et gendarmes ciblent les citoyens

Dans leur communiqué conjoint, la DGSN et la Gendarmerie nationale expliquent que des personnes malveillantes usurpent l’identité de représentants des forces de sécurité pour piéger leurs victimes.

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Les fraudeurs peuvent se présenter comme des agents chargés d’un dossier, d’une vérification ou d’une procédure administrative. En utilisant l’image et l’autorité des institutions officielles, ils cherchent à obtenir des informations confidentielles permettant ensuite d’effectuer des opérations frauduleuses.

Selon les deux institutions, plusieurs citoyens ont déjà été victimes de ces pratiques. Certains ont subi des pertes financières après avoir transmis leurs données personnelles à ces individus.

Carte Edahabia et données bancaires : ce que les services de sécurité ne demandent jamais

Face à la multiplication de ces tentatives, la DGSN et la Gendarmerie nationale rappellent une règle essentielle : leurs services ne sollicitent jamais les informations bancaires des citoyens par téléphone, SMS ou via les réseaux sociaux.

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Les citoyens ne doivent notamment jamais communiquer les données liées à leur carte Edahabia ; les codes confidentiels ; les informations d’accès à leurs comptes postaux ou bancaires. Ou toute donnée personnelle pouvant permettre une utilisation frauduleuse de leurs comptes.

Les autorités précisent que les escrocs misent principalement sur la confiance accordée aux institutions publiques pour convaincre leurs victimes.

Escroquerie électronique : les numéros à contacter en cas de tentative de fraude

La DGSN et la Gendarmerie nationale appellent les citoyens à rester vigilants face à tout message ou appel suspect.

En cas de tentative d’usurpation d’identité ou d’escroquerie, les citoyens peuvent signaler les faits auprès des services compétents. Ils peuvent également contacter les numéros verts suivants :

1055 pour la Gendarmerie nationale ;

1548 pour la Sûreté nationale.

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Cette alerte intervient alors que les techniques de fraude en ligne se diversifient, avec des escrocs qui utilisent de plus en plus les outils numériques pour atteindre leurs victimes.