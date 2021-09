Une nouvelle envoyée spéciale pour la Diaspora Algérienne

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé récemment d’installer, et pour la première fois, de nouveaux postes d’émissaires spéciaux, et ce, afin de booster la diplomatie Algérienne. Ces derniers seront placés sous l’autorité directe du ministre des Affaires Étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a-t-on appris, ce dimanche, de sources concordantes.

Les mêmes sources précisent qu’il s’agirait de diplomates de haut rang qui auront pour mission de gérer des domaines considérés comme prioritaires pour l’Algérie.

Entre les sept « envoyés spéciaux », considérés comme diplomates chevronnés, des responsables et experts de haut niveau, figure le nom Taos Haddadi-Djellouli, nommée « envoyée spéciale chargée de la communauté nationale établie à l’étranger ».

Des connaissances utiles à Taos Haddadi pour ses nouvelles fonctions

Née le 18 mai 1954, la diplômée de l’École nationale d’administration (ENA) d’Alger, promotion de 1978 section diplomatique, a occupé plusieurs postes au sein du ministère Algérien des Affaires Étrangères.

De 1978 au 1982, la femme politique Algérienne a occupé le poste de Secrétaire des Affaires Étrangères à la Direction Générale des Affaires Politiques au MAE. Ensuite, elle a été nommée aux postes de Secrétaire diplomatique d’Ambassade à la Délégation Permanente d’Algérie auprès de l’UNESCO, Suppléante du Représentant de l’Algérie au Conseil exécutif de l’UNESCO et Représentante au Conseil du Patrimoine Mondial, et ce, jusqu’au 1986. Puis, elle était désignée, de 1987 au 1991, Conseiller à la Direction Générale Europe du MAE, et Cheffe de bureau « France » et Sous Directeur de « l’Europe Méditerranée ».

Après, Taos Haddadi-Djellouli a été nommée Ministre Conseiller à l’Ambassade d’Algérie à Madrid, jusqu’au 1993. Par la suite, précisément du 1996 au 2004, la femme politique Algérienne a occupé le poste de Conseiller puis Cheffe de Cabinet auprès du Ministre délégué à la Coopération et chargé de la Communauté nationale à l’étranger. Pour avoir par la suite, la fonction de Ministre plénipotentiaire à l’Ambassade d’Algérie à Bruxelles, et ce, pendant 5 ans. Récemment, elle était Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire en Roumanie et en République de Macédoine depuis le 10 avril 2014. En attendant la publication des décrets de nominations au Journal officiel pour connaître les attributions exactes de son nouveau poste.

Il convient également d’indiquer que l’installation de Taos Haddadi-Djellouli au poste susmentionné a montré la place prioritaire du dossier de la diaspora pour l’Algérie.