Une nouvelle directrice générale officiellement installée à la tête d’Algérie Poste

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé ce samedi la cérémonie d’installation de Chiraz Bechiri au poste de directrice générale d’Algérie Poste. Cette nomination marque un tournant pour l’institution, appelée à renforcer son rôle de pilier du service public et à accompagner la transition numérique du pays.

Dans son discours, le ministre a rappelé l’importance d’Algérie Poste dans la vie quotidienne des citoyens, insistant sur la nécessité de garantir un service de proximité, moderne et efficace. « La prochaine étape impose d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action et des projets en cours, en parfaite cohérence avec les orientations du président de la République », a-t-il souligné.

Les défis : numérisation et diversification

Sid Ali Zerrouki a mis l’accent sur plusieurs priorités stratégiques : la généralisation de la numérisation, l’amélioration continue de la qualité des prestations, la diversification des services, ainsi que la modernisation des modes de gestion. L’expansion des solutions de paiement électronique figure également parmi les objectifs majeurs, afin de répondre aux besoins croissants d’une société de plus en plus digitalisée.

Confiant dans les compétences de la nouvelle responsable, le ministre a assuré que Chiraz Bechiri dispose de l’expérience et de la vision nécessaires pour hisser l’institution vers une nouvelle étape. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude à Mohamed Tazir pour les efforts consentis durant la période de gestion intérimaire.

Tebboune plaide pour plus de femmes aux responsabilités

Cette nomination s’inscrit également dans un contexte plus large de promotion du rôle des femmes dans la gouvernance. Tebboune a récemment réaffirmé sa conviction que les Algériennes doivent occuper une place centrale dans la société et dans la prise de décision.

« Nos femmes, qui ont combattu aux côtés des hommes, ont le droit d’être leurs égales aujourd’hui et d’avoir les mêmes chances de diriger », a-t-il déclaré, rappelant que dans de nombreux secteurs, la majorité des cadres sont désormais des femmes. Le chef de l’État a salué leur dynamisme et leur esprit d’innovation, particulièrement visible dans le secteur des start-up, tout en regrettant leur faible représentation dans les hautes sphères de décision : « Neuf femmes au gouvernement, c’est peu par rapport à l’apport des Algériennes. »

Une nomination hautement symbolique

La désignation de Chiraz Bechiri à la tête d’Algérie Poste dépasse ainsi le simple cadre administratif. Elle traduit une volonté politique d’encourager davantage de femmes à occuper des postes stratégiques et de renforcer leur contribution au développement national.

En conclusion de la cérémonie, le ministre a appelé l’ensemble des cadres et employés de l’entreprise à travailler dans un esprit collectif pour atteindre les objectifs fixés et consolider la performance d’Algérie Poste, au service du pays et des citoyens.