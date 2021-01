Une nouvelle destination pour Islam Slimani ?

En difficulté avec son Club actuel Leicester City, et n’ayant pris part qu’à 19 minutes de jeu avec les Foxes cette saison, l’attaquant algérien Islam Slimani est plus que jamais proche d’un départ durant ce mercato d’hiver, il est sur les tablettes de plusieurs clubs, notamment un grand Club de la ligue 1 Française.

En effet, Islam Slimani est emballé à l’idée de rejoindre l’Olympique Lyonnais, les discussions sont toujours en cours entre le clan Slimani et le club rhodanien. Elles portent principalement sur les conditions autour de la durée du contrat, selon les médias français.

Le directeur sportif du club française, Juninho a donné plus d’informations sur la nouvelle, lors d’une conférence de presse : « Si Islam Slimani va arriver à l’OL ? C’est un joueur qu’on apprécie beaucoup. C’est une possibilité, mais pas la seule. A la mi-saison, ce n’est pas facile de trouver un attaquant qui accepte de venir pour six mois ou peut-être pour un an et demi. Ça coute cher, on va pas acheter des joueurs en ce moment, mais on observe Islam et d’autres joueurs».

Avant d’ajouter, « En début de saison, j’avais parlé avec lui, on a presque trouvé un accord pour qu’il puisse venir chez nous. Il a envie de venir chez nous, il a envie de porter notre maillot, mais il n’y a rien de fait encore. Comme je l’ai dis, il ne faut pas regarder qu’un seul joueur. On discute avec lui, mais il n’y a rien de fait », a expliqué Juninho.