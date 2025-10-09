Une nouvelle destination au programme d’Air Algérie dès le 21 octobre

Dans le cadre de sa stratégie africaine, Air Algérie a annoncé l’ouverture d’un nouveau vol reliant Alger à N’Djamena au Tchad à partir du 21 octobre prochain, avec une autre escale africaine, notamment Douala au Cameroun.

Cette initiative répond à une directive du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de l’Algérie un pôle de transport régional et à dynamiser la coopération avec l’Afrique, notamment avec le Tchad, sur les plans économique, commercial et économique.

Air Algérie a indiqué que l’exploitation de la ligne via Douala lui confère le droit de « la cinquième liberté » du transport algérien. Ce qui lui permet d’organiser des vols réguliers entre Alger et N’Djamena, en passant par Douala, avec la possibilité d’acheter des billets pour voyager entre les deux villes camerounaise et tchadienne en aller-retour.

Air Algérie lance la ligne Alger-Douala-N’Djamena

La compagnie aérienne nationale ouvrira une nouvelle ligne pour la saison hivernale, notamment à partir du 21 octobre, entre Alger et N’Djamena avec une escale à Douala. Cette initiative, mise en place sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à renforcer la connectivité entre l’Algérie et le reste du continent africain et à consolider la coopération économique, commerciale et culturelle avec le Tchad.

Grâce à la « cinquième liberté » du transport aérien, ce vol permet de vendre des billets pour les trajets entre Alger, Douala et N’Djamena, y compris le trajet Douala-N’Djamena pour des voyages en aller-retour.

Dans son communiqué, mis en ligne dans la soirée du mercredi 8 octobre, la compagnie souligne que cette route facilitera le voyage des passagers, développera les échanges entre les pays concernés. Elle s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’expansion pour faire de l’Algérie un pôle régional du transport aérien.

Air Algérie renforce ses vols domestiques

Air Algérie a précédemment annoncé une augmentation majeure de son offre de vols intérieurs, qui prendra effet dès le 26 octobre 2025. Cette expansion, rendue possible par le renforcement de sa flotte, se traduira par l’ajout de 84 vols hebdomadaires et de 11 500 sièges supplémentaires sur son réseau national. La filiale dédiée aux vols intérieurs bénéficiera également d’une allocation séparée de 19 nouvelles liaisons, portant l’augmentation totale à 103 vols hebdomadaires et 15 164 sièges additionnels. L’objectif principal est de mieux desservir le citoyen algérien, de répondre à la demande croissante et de soutenir les efforts nationaux pour le développement du transport aérien.

Cette initiative d’accroissement du réseau domestique s’inscrit dans une vision nationale plus large visant à garantir l’égalité des chances en matière de développement, à améliorer l’accessibilité des régions éloignées et à stimuler la mobilité économique à travers le pays. La compagnie réaffirme ainsi son engagement à moderniser sa flotte et à optimiser les conditions de voyage pour la satisfaction de ses clients.

