Une nouvelle compagnie maritime débarque sur les lignes vers l’Algérie

À l’approche de la saison estivale, l’offre de traversées maritimes depuis et vers l’Algérie s’étoffe avec l’arrivée d’un nouvel acteur, venant s’ajouter aux propositions des compagnies maritimes algériennes et étrangères desservant le territoire national.

Cinq compagnies maritimes assurent actuellement les liaisons entre les ports algériens et le continent européen : Algérie Ferries, Corsica Linea, Nouris el Bahr ferries, Baleària, GNV et Trasméditerranea. Leurs services se concentrent principalement sur les départs depuis la France, l’Espagne et l’Italie.

La compagnie MMC prépare le lancement du service de transport maritime des voyageurs

Algérie Ferries ne sera pas la seule compagnie maritime publique à desservir le territoire national. La filiale de Madar Holding, « Madar Maritime Compagny » prévoit de lancer un service de transport maritime des voyageurs, dans le cadre de son plan d’expansion, a déclaré dimanche un responsable de la compagnie à l’APS.

Lors d’une conférence sur le transport organisée en marge du salon « Logistical 2025 », la directrice commerciale de la compagnie, en l’occurrence Lilia Merzouli, a mis en avant que l’investissement dans le transport maritime des voyageurs constitue l’un des trois axes principaux du plan d’expansion de la compagnie.

Ce plan d’expansion prévoit l’affrètement d’un navire pour le transport de passagers, l’acquisition d’un cargo pour les marchandises en vrac et la prochaine mise en service du porte-conteneurs « Tahat », précise la même responsable.

Algérie Ferries face à une forte concurrence

Le renforcement de l’offre sur le marché maritime algérien est une perspective positive pour les voyageurs, qui pourraient bénéficier de tarifs plus compétitifs, notamment pendant les périodes de forte affluence et durant la saison estivale.

Cependant, l’arrivée de cette nouvelle compagnie, en plus de GNV, représente un défi majeur pour Algérie Ferries. Le lancement de ces traversées, à destination de l’Espagne et de la France, contraint Algérie Ferries à se préparer rigoureusement pour éviter les mêmes scénarios rencontrés lors des précédentes saisons estivales.

Pour cette année, le PDG du groupe algérien GATMA, en l’occurrence Tayeb Abboud, a fait part de la mise en place de plusieurs mesures pour éviter les mêmes problèmes. En plus de la mise en service de ses propres navires, Algérie Ferries prévoit l’affrètement d’un nouveau navire pour renforcer sa flotte pour l’été 2025.

Pour rappel, le leader italien du transport maritime des voyageurs a récemment annoncé l’ouverture des réservations sur ses traversées au départ du port de Sète en France, vers les villes d’Alger et de Béjaïa. Une offre permettant aux voyageurs algériens de bénéficier, déjà, de tarifs compétitifs sur leurs voyages entre la France et l’Algérie.

