Une nouvelle allocation de 2000 Logements “LPA” pour Alger

Le logement demeure une préoccupation majeure pour de nombreux habitants d’Alger. La récente annonce de l’octroi de 2000 logements supplémentaires dans le cadre du programme de logement promotionnel aidé (LPA) constitue une nouvelle encourageante pour les citoyens en quête d’un logement décent.

Walid Bachouchi, président de la Commission du logement et de l’urbanisme au Conseil populaire de la wilaya d’Alger, a révélé cette nouvelle mesure en faveur des habitants de la capitale.

LPA : 2000 unités résidentielles pour 57 communes

Selon Walid Bachouchi, la Direction du logement de la wilaya d’Alger a demandé et obtenu une allocation de 2000 unités résidentielles dans le cadre du programme LPA.

Ces logements seront répartis à travers les 57 communes de la wilaya, assurant ainsi une couverture équitable et une distribution équilibrée des nouvelles unités résidentielles. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de logements et à offrir des solutions habitables aux familles algéroises.

Bachouchi a souligné que les démarches administratives ont été menées de manière exemplaire. “Les procédures se sont déroulées dans les meilleures conditions,” a-t-il déclaré, rassurant ainsi les futurs bénéficiaires quant à la transparence et à l’efficacité du processus de distribution.

Les 2000 unités seront bientôt disponibles pour les citoyens, témoignant de l’engagement des autorités à fournir des solutions rapides et efficaces aux besoins de logement.

Le programme de logement à Alger a connu une progression significative, avec des logements livrés dans les délais prévus et conformes aux normes en vigueur. “Le programme de logement dans la capitale a fait un bond qualitatif et la livraison des logements se fait en temps opportun et selon les normes établies,” a affirmé Bachouchi.

Il a également indiqué que le programme de logement ne s’arrêtera pas et continuera de se développer pour répondre aux besoins des habitants.

Les allocations précédentes et les nouvelles constructions

En ce qui concerne les précédentes allocations de logements LPA, Bachouchi a mentionné que toutes les communes ont finalisé les listes des bénéficiaires et identifié les sites de logement. “Les listes définitives des bénéficiaires ont été établies et les sites de logement ont été déterminés,” a-t-il ajouté, précisant que de nombreux projets de construction sont déjà en cours.

Cette nouvelle allocation représente une étape importante vers la réalisation d’un meilleur avenir pour de nombreuses familles à Alger, en leur offrant la possibilité de vivre dans des logements décents et bien situés, contribuant ainsi à la qualité de vie et au développement urbain de la capitale.