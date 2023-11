Une mosquée menacée en France : « nous vous brûlerons et pourchasserons jusqu’au dernier »

Sur fond de tension et de montée d’actes racistes et xénophobes en France, la mosquée de Nanterre a reçu une abjecte menace.

En effet, sur son compte Twitter, la députée de la Nupes, Sabrina Sebaihi, a révélé que la mosquée de sa circonscription a reçu une lettre de menace visant les Musulmans.

🇫🇷🕌 FLASH | « Nous brûlerons au hasard vos écoles coraniques, vos mosquées, vos commerces, vos quartiers, vos cités, et nous vous pourchasserons hors de France », a reçu comme menace la mosquée de Nanterre visant les Musulmans de #France. pic.twitter.com/zodQEj9bDS — Cerfia (@CerfiaFR) November 2, 2023

« Si vos frères islamistes, salafistes, ou terroristes de tous poils, ou vos organisations nationales, s’en prennent, d’une manière ou d’une autre, à nos écoles, collèges, lycées, universités, à nos lieux publics, à nos églises ou synagogues, à nos institutions, à nos compatriotes, ou d’une façon plus large, aux symboles sacrés de la République française une et indivisible, alors le feu de l’enfer s’abattra sur vous ; nous brûlerons au hasard, vos écoles coraniques, vos mosquées, vos commerces, vos quartiers, vos cités, et nous vous pourchasserons hors de France jusqu’au dernier ! », dit l’abject courrier adressé à la mosquée de Nanterre à Paris.

Un gravissime acte islamophobe que la députée française a condamné, « L’islamophobie gagne du terrain, ces dernières semaines particulièrement et dans le plus grand silence des responsables politiques », lit-on.

Par ailleurs, Sabrina Sebaihi s’est demandé si le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin condamnerait cette lettre de menace et a écrit, M. Gérald Darmanin, condamnez-vous et que comptez-vous faire ? », ajoute-t-elle.

La Mosquée de #Nanterre a reçu une lettre de menace visant les Musulmans. C’est ignoble. L’islamophobie gagne du terrain, ces dernières semaines particulièrement et dans le plus grand silence des responsables politiques. @GDarmanin, condamnez-vous et que comptez-vous faire? pic.twitter.com/cpfdDWYtFu — Sabrina Sebaihi (@SabrinaSebaihi) November 2, 2023

Lettre de menace adressée à la mosquée de Nanterre ; le Conseil Français du Culte Musulman condamne

Signée « les amis de Charles Martel », cette lettre de menace adressée à la mosquée de Roanne à Nanterre a été violemment condamnée par les quelques députés encore soucieux de la sécurité des citoyens, en dépit de leur appartenance religieuse, et étonnamment ignorée par d’autres médias.

De son côté, le Conseil Français du Culte Musulman, CFCM, a condamné cette lettre de menace adressée à la mosquée de Nanterre, « Le CFCM condamne fermement le message de menaces visant les musulmans de France, reçu par la mosquée de Nanterre. Ce type de messages est une conséquence du discours de haine tenu par ceux qui assimilent impunément les musulmans de France aux terroristes en puissance. » lit-on.

