Une Miss algérienne au cœur d’une tempête médiatique après un mariage religieux mixte

Dans un événement inattendu qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, Chanez Belaïd, couronnée Miss Tourisme Arabe pour l’Algérie, s’est retrouvée au cœur d’un tourbillon médiatique après la diffusion de photos de son mariage célébré dans une église, aux côtés d’un homme d’affaires libanais de confession chrétienne.

Sur les clichés largement partagés, on voit Chanez Belaïd vêtue d’une robe blanche traditionnelle, dans un décor typique d’un mariage chrétien. Cette scène a rapidement déclenché une vague de réactions en ligne, certains internautes allant jusqu’à remettre en question sa religion et évoquer un possible renoncement à l’islam.

🟢 À LIRE AUSSI : Cybercriminalité : Plus de 400 victimes piégées par une arnaque virtuelle à Sétif

Polémique autour du mariage de Chanez Belaïd

Face à l’emballement médiatique, Chanez Belaïd a rapidement réagi. Dans de courtes publications sur ses réseaux, elle a fermement démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait renié l’islam, précisant que son mariage n’impliquait aucun changement de foi. Elle a aussi appelé à respecter sa vie privée, soulignant que les jugements précipités et les insinuations portaient atteinte à sa dignité.

Cet incident met en lumière la pression exercée sur les personnalités publiques, notamment les femmes, quant à la conformité à certaines normes sociales et religieuses. Le débat sur la liberté individuelle face aux traditions et aux attentes de la société est ainsi relancé en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie, pays ouvert ou fermé aux voyageurs ? Ce que dit l’indice Henley 2025

Qui est Chanez Belaïd ? Une influenceuse algérienne sous le feu des projecteurs

Connue pour son influence sur les réseaux sociaux, Chanez Belaïd est suivie par plus de 1,2 million d’abonnés. Elle s’est imposée comme l’un des visages les plus populaires du lifestyle en Algérie, mêlant contenus sur la mode, la beauté et la vie quotidienne. Son élection au titre de Miss Tourisme Arabe avait déjà fait d’elle une figure emblématique d’une jeunesse algérienne ouverte sur le monde.

Mais cette notoriété s’accompagne aussi d’une forte exposition. Pour certains, chaque décision personnelle prise par une femme publique doit s’aligner avec les normes dominantes. D’autres, au contraire, plaident pour une lecture plus tolérante, soulignant que la pluralité des choix individuels fait aussi partie de la société algérienne contemporaine.

🟢 À LIRE AUSSI : « J’ai hâte de visiter l’Algérie » : le styliste libanais Elie Saab veut bientôt découvrir le pays