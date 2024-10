Une météo instable marque certaines régions : quelles sont les prévisions pour ce lundi 7 octobre ?

Le temps reste relativement stable sur plusieurs régions du pays, mais des perturbations légères sont à prévoir, avec la persistance de pluies et d’orages dans certaines zones. Les températures maximales pour ce lundi oscilleront entre 27 et 37 °C sur les régions côtières. Dans les zones intérieures, le mercure variera entre 26 et 39 °C, tandis qu’au Sud, les températures atteindront des valeurs comprises entre 33 et 43 °C.

Dans son bulletin de ce lundi 7 octobre, Météo Algérie prévoit un ciel généralement voilé sur les régions côtières de l’Ouest et du Centre, et un ciel localement nuageux sur les hauts plateaux et les régions intérieures, accompagné de pluies orageuses durant la matinée.

Au fil de la journée, le ciel se couvrira progressivement sur les régions côtières et intérieures, notamment à l’Ouest et au Centre-Ouest, avec des pluies parfois orageuses durant la nuit.

Quelle météo prévoir à l’Est et au Sud du pays ?

À l’Est du pays, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce un ciel généralement dégagé, mais des cellules orageuses isolées pourraient se former dans l’après-midi sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, provoquant des averses locales avant de toucher les côtes durant la nuit.

Du côté des régions sahariennes, un ciel partiellement voilé couvrira l’extrême Sud, vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que le Sahara central et la bande frontalière algéro-malienne. Des cellules orageuses isolées se développeront dans l’après-midi, avec des risques de pluies orageuses locales.

La région de Béchar et le Nord du Sahara connaîtront également un ciel partiellement voilé, tandis que les autres régions du grand Sud profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, a encore précisé l’ONM dans son bulletin météo du jour.

Enfin, il convient de noter que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Saïda et Naâma.