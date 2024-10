Le week-end débute sous de bons auspices, avec des conditions météorologiques favorables pour ce vendredi 11 octobre 2024. Après une semaine éprouvante, il est temps de se détendre et de profiter de la journée, mais avant de sortir, voici les prévisions météo du jour.

Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), le ciel sera dégagé à peu nuageux sur la majeure partie des régions nord du pays, laissant place à un temps stable et agréable, idéal pour les activités en plein air. Les amateurs d’escapades à la plage ou à la campagne pourront donc profiter d’une météo clémente.

Météo Algérie : alerte « orages » dans plusieurs régions du Sud

Au niveau des régions sahariennes, Météo Algérie prévoit également un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions favorables.

Toutefois, l’après-midi pourrait apporter quelques changements. Des développements nuageux sont attendus sur l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar/Tassili, ainsi que sur le Sud du Sahara oriental. Ces régions pourraient connaitre des orages locaux, accompagnés de pluies locales.

En raison de ces risques orageux, l’ONM a émis une vigilance jaune pour les wilayas de Tamanrasset, In Salah et Illizi.

Prévisions météo du jour : quelles sont les températures du jour ?

Quant aux températures maximales, elles devraient osciller entre 23 et 30 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 24 et 30 °C. Les régions sahariennes, quant à elles, connaîtront des maximales plus élevées, avec des températures allant de 30 à 43 °C.

En somme, ce vendredi s’annonce globalement agréable, avec quelques précautions à prendre dans certaines régions du Sud sujettes aux orages. Profitez donc de cette journée pour vous ressourcer, tout en gardant un œil sur les prévisions météo de l’ONM si vous êtes dans les zones sous vigilance.