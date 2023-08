Une femme âgée de 40 ans s’est retrouvée au centre d’une affaire de vol devant le tribunal de Dar El Beida à Alger ce mercredi. Elle est poursuivie par le propriétaire d’un commerce de la capitale pour avoir volé des produits de sa boutique.

En effet, le plaignant, qui est le propriétaire d’un commerce à l’est de la capitale, a porté plainte, déclarant que la femme en question, identifiée comme « S.R. », a volé une boîte de chocolat de marque « Nutella » et une boîte de fromage « Camembert » dans sa boutique. Une enquête a été ouverte suite à sa plainte, et la suspecte a été convoquée pour être interrogée.

De plus, lors de la séance au tribunal, le juge a décidé de placer la suspecte sous contrôle judiciaire. Face à cette situation, la suspecte a montré des signes de gêne, surtout après avoir été réprimandée par le juge en chef. Elle a expliqué son geste en mentionnant les pleurs de ses jeunes enfants pour obtenir les chocolats qu’elle ne pouvait pas se permettre d’acheter.

La réaction du juge et la demande de libération

En outre, le juge a interrompu les explications de la suspecte et a exprimé son point de vue. Il a souligné que voler des produits de luxe tels que des chocolats et du fromage haut de gamme n’était pas justifiable, surtout par rapport à des besoins de base comme les pommes de terre ou le lait. La suspecte, confrontée à cette situation embarrassante, a plaidé auprès du tribunal pour sa libération. Elle a évoqué le fait d’être mère de six enfants et a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas se permettre de s’éloigner d’eux.

Cependant, le propriétaire du magasin a maintenu sa demande de poursuites judiciaires malgré les supplications de la suspecte. La prochaine audience du procès a été fixée pour la semaine prochaine.