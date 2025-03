Une méga-usine à 400 millions $ : Hyundai prépare son arrivée en Algérie !

L’Algérie enclenche la vitesse supérieure dans sa course vers l’industrialisation avec l’arrivée imminente d’une usine Hyundai, un projet qui promet de transformer le paysage automobile du pays.

Dimanche dernier à Alger, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a reçu une délégation du groupe omanais Bahwan Holding. Ainsi que des représentants du constructeur automobile sud-coréen Hyundai pour discuter des modalités de cette implantation.

Ce projet, qui s’inscrit dans la volonté des autorités algériennes de développer une industrie mécanique locale, est porteur de grandes promesses pour le secteur automobile national.

Hyundai en Algérie : une offre diversifiée, entre thermique et électrique

Les discussions entre les parties prenantes visent à établir une feuille de route commune pour concrétiser ce projet industriel. En effet, des rencontres précédentes avaient eu lieu, notamment en juillet 2024 et janvier 2025, jetant les bases de cette collaboration.

L’usine, dont l’investissement est estimé à 400 millions de dollars, permettra la production de plusieurs modèles de véhicules, aussi bien des voitures de tourisme que des utilitaires. L’objectif affiché est double, d’un côté proposer des véhicules abordables au marché algérien, de l’autre, consolider la position de l’Algérie en tant que hub de production automobile en Afrique.

L’usine Hyundai en Algérie produira trois modèles de voitures de tourisme et deux types de véhicules utilitaires. Mais au-delà de ces gammes traditionnelles, le projet prévoit déjà une évolution vers la mobilité électrique.

Hyundai, qui a fait de l’innovation et de la transition énergétique un axe majeur de son développement, intégrera des véhicules électriques à ses lignes d’assemblage en Algérie. Cette stratégie répond à une double exigence, s’aligner sur les tendances mondiales et offrir au consommateur algérien des solutions de mobilité durable.

Un investissement de 400 millions de dollars : l’Algérie, futur pôle automobile africain ?

Cela dit, l’implantation de Hyundai en Algérie ne se limite pas à répondre à la demande locale. Le constructeur vise également les marchés régionaux, profitant de la situation géographique stratégique de l’Algérie. En accédant à la fois aux marchés africains et européens. Hyundai entend capitaliser sur la stabilité du marché algérien et les nouvelles réglementations gouvernementales favorisant l’investissement industriel.

La production des premiers véhicules est attendue pour fin 2026. Un SUV abordable et un véhicule utilitaire seront les premiers modèles fabriqués sur place. Dès 2027, une berline et un autre utilitaire viendront enrichir la gamme, suivis en 2028 par une citadine accessible.

En somme, avec cette usine, la sixième à voir le jour après celles de Fiat, Cherry, Geely, JAC et Jetour. L’Algérie renforce son industrie automobile et pose un jalon supplémentaire vers une autosuffisance industrielle. Ce projet Hyundai s’inscrit ainsi dans une dynamique de développement durable et de diversification économique. Répondant aux ambitions du pays de devenir un acteur majeur de l’industrie automobile africaine.