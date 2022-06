Une marque française puise ses ingrédients des forêts algériennes

Depuis ces dernières années, l’attrait des consommateurs pour les cosmétiques d’origine naturelle et biologique ne cesse de croître, tout comme l’importance que donnent certaines entreprises à la protection environnementale. C’est pour cela que les marques de cosmétiques favorisant le bio se font de plus en plus nombreuses, exploitant la biodiversité, notamment les plantes.

C’est le cas de cette marque française Settara, spécialisée dans les cosmétiques bio basée à Montpellier dans le sud de la France qui utilise des plantes issues des forêts algériennes dans la composition de ses produits.

D’après le magazine franco-britannique Marie-Claire, la marque “se fournit par le biais de la cueillette sauvage dans une forêt algérienne”. En effet, la marque a réussi à exploiter une forêt à Settara, une commune située à 68 km au sud-est de Jijel. A l’écart de la ville, cette forêt dense en variétés de végétaux est préservée de toute pollution urbaine ce qui fait d’elle une source de premier choix. D’après le site de la même marque, plus de 150 espèces médicinales ont été recensées et au sein de la forêt.

Il faut savoir que Settara fabrique ses cosmétiques à partir de pistachier lentisque, une plante assez répandue sur l’ensemble du territoire méditerranéen.

L’entreprise française a fait certifier la forêt algérienne

Afin de disposer du fameux label Bio l’entreprise française a fait certifier elle-même la forêt algérienne suite à de nombreuses démarches. En effet, très engagée dans la protection environnementale, cette attestation était plus que nécessaire. Il faut néanmoins souligner que lors cette “cueillette sauvage” la marque ne prélève que 20% des fruits mûrs que l’on trouve sur les arbres pour préserver la biodiversité de la zone.

Pour rappel, une labellisation est obligatoire pour pouvoir classifier un produit dit biologique. Celle-ci se base sur un cahier des charges exigeant et une charte de valeurs éthiques. Les cosmétiques voulant bénéficier de celle-ci doivent donc remplir certaines conditions en matière de composition.

La marque précise donc que l’ensemble des soins proposés sont labellisés Cosmebio, Cosmos Organic et certifiés par Cosmécert le label le plus exigeant en Europe.

Ceci permet donc aux consommateurs de s’assurer que tous les produits sont composés de 95% minimum d’ingrédients d’origine naturelle et que minimum 95% des ingrédients végétaux sont bio sachant que Settara propose des produits qui se composent de 98,7% à 100% d’ingrédients naturels.