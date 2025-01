Une marque de « chocolat Dubaï » retirée du marché pour cette grave erreur : L’APOCE dénonce

Après le carton du chocolat à tartiner El Mordjene, c’est au tour du chocolat Dubai de faire le buzz en Algérie ! Tout le monde en parle, des plus petits aux plus grands, c’est devenu LE phénomène du moment. Mais voilà que la fête est gâchée… Un produit, fabriqué localement, a été au cœur d’une polémique sanitaire.

L’alerte a été lancée par l’Organisation Algérienne de Protection du Consommateur (APOCE) qui a signalé la présence de gluten dans une variété de chocolat Dubaï, alors que l’emballage indiquait clairement « sans gluten ».

Cette erreur d’étiquetage, due à un problème d’impression, représente un danger réel pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque. Un véritable coup de poignard pour ces consommateurs qui font confiance aux indications présentes sur les emballages.

🟢 À LIRE AUSSI : La carte SIM, une responsabilité du consommateur, avertit l’APOCE

En effet, la maladie cœliaque est une intolérance permanente au gluten qui provoque une inflammation de l’intestin grêle. La consommation de produits contenant du gluten peut entraîner des troubles digestifs sévères, voire des complications à long terme chez les personnes atteintes.

Alerte alimentaire : du chocolat Dubai retiré des rayons en Algérie

Face à cette grave révélation, le fabricant local, Choco Space, a été contraint de retirer immédiatement les lots concernés du marché. Une décision salutaire, mais qui ne suffit pas à apaiser la colère des consommateurs.

Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ? Un problème d’étiquetage selon l’entreprise, mais une négligence inquiétante selon les consommateurs.

Le chocolat Dubaï avait connu un succès fulgurant en Algérie séduisant les consommateurs par son prix attractif (compris entre 200 et 250 DA, bien inférieur à celui des marques importées qui peuvent dépasser les 2 500 DA). De nombreuses marques locales s’étaient lancées dans la production de ce type de chocolat, profitant de cette trend lancée par la création originale de Sarah Hamouda.

🟢 À LIRE AUSSI : Meilleur chocolat 2024 : le chef algérien Imed Zemcha fait sensation à Antalya

Cette dernière, en 2021, avait révolutionné le monde de la chocolaterie avec sa tablette verte émeraude au cœur coulant à la pistache. Son esthétique unique et son goût addictif avaient rapidement fait le tour des réseaux sociaux, inspirant de nombreuses imitations.

L’affaire du chocolat Dubaï nous rappelle l’importance primordiale de la sécurité alimentaire et de la qualité des produits que nous consommons. Au-delà des risques spécifiques liés aux allergènes comme le gluten, il est crucial de rester vigilant quant à la composition générale des aliments, en particulier la teneur en sucre.

Si le chocolat peut être une gourmandise appréciée, il est essentiel de le consommer avec modération. Un excès de sucre peut entraîner des problèmes de santé à long terme, tels que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Ainsi, cette affaire nous invite à adopter une attitude plus responsable face à notre alimentation. Il est indispensable de lire attentivement les étiquettes, de privilégier les produits naturels et peu transformés, et de limiter notre consommation de sucres ajoutés. Notre santé en dépend !