Une manière assez insolite de protester à Khenchela

La wilaya de Khenchela a été aujourd’hui le théâtre d’un mode de protestation unique en son genre. Pour réclamer leur droit aux installations de gaz naturel, des citoyens de cette wilaya ont procédé à la construction d’un mur de brique et de béton au milieu d’une route Wilayale.

En effet, et comme cela est rapporté par le journal arabophone Al Khabar, des citoyens ont fermé la route reliant entre les deux wilayas de Khenchela et Tébessa. Les protestataires ont construit un mur à l’aide de briques et de béton, dans le but de dénoncer le fait qu’ils n’ont pas encore pu bénéficier des installations du gaz naturel dans leur région.

Cette petite prouesse de maçonnerie a coupé la route wilayale qui relie, entre autres, la localité de Ouled Rachach de Khenchela, à celle d’Alma Labiad de Tébessa. Ce mode de protestation, pour le moins insolite, a fait le tour des réseaux sociaux.

La carte monétique d’un mort utilisée à Khenchela

Des cadres d’Algérie poste, ont retiré l’argent d’une personne décédée à l’aide d’une carte monétique. La carte, appartenant au défunt, qui est décédé il y a déjà quelques années, a été un élément principal dans l’enquête qui a été menée par les éléments de la police.

En effet, et suite à cette enquête approfondie, quatre responsables d’Algérie poste ont été mis sous les verrous, avec une amende d’un million de dinars chacun. La peine a été prononcée par le tribunal de Khenchela, en décembre dernier.

Les coupables pensaient apparemment que leur forfait va passer inaperçu, mais une plainte a été déposée par les membres de la famille du défunt, ce qui a enclenché directement une enquête qui a fini par démasquer les principaux coupables, et cela grâce à plusieurs témoignages de la part des employés d’Algérie poste.