Une maman assassinée de 08 coups de couteau par le père de son enfant : Le féminicide de trop !

Relizane, le 03 septembre 2024 – La wilaya de Rélizane a été bouleversée par un événement tragique survenu dans le quartier de Adda Benaouda, à Bourmadia. Dans la soirée du lundi dernier, une femme a été sauvagement assassinée, recevant huit coups de couteau à l’arme blanche sur l’ensemble de son corps. L’auteur de ce crime odieux n’est autre que son ex-mari.

Ce drame serait motivé par un violent différend concernant la garde de leur enfant. Après avoir commis l’irréparable, l’homme s’est rendu aux autorités.

Ce nouveau drame qui s’inscrit dans une série noire qui frappe l’Algérie, porte à 31 le nombre de féminicides enregistrés depuis le début de l’année 2024, soulignant l’urgence d’agir face à ce fléau qui ne cesse de s’aggraver.

Un nouveau féminicide qui vient s’ajouter à une liste déjà trop longue en Algérie

En l’espace d’une semaine, trois autres femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs agresseurs. À Chlef, Skikda et Constantine, ces femmes, paisiblement chez elles, ont été ôtées à la vie. Ces féminicides répétés révèlent une réalité alarmante : la violence à l’égard des femmes est loin d’être éradiquée en Algérie.

Les chiffres sont sans appel : plus de 275 femmes ont été assassinées ces dernières années, dont 39 en 2023. Ces statistiques témoignent d’une situation critique et appellent à une prise de conscience collective.

Si ce n’est pas leurs maris, ex-maris, frères ou fils, ces femmes sont souvent ciblées par des individus sans scrupules qui profitent de leur vulnérabilité. Les agresseurs repèrent les femmes âgées ou vivant seules ou celles qui semblent isolées, faisant de leurs domiciles des cibles faciles.

Fatiha (70 ans), Saliha (40 ans), Chaima (19 ans), Imane (30 ans), Wafa (24 ans)… Ces noms, parmi tant d’autres, ne sont pas de simples statistiques. Derrière chacun d’eux se cache une vie, un parcours, une famille.

Ce sont des mères, des sœurs, des grands-mères, des amies, qui ont été cruellement arrachées à la vie. Leurs visages, leurs rires, leurs rêves ont été éteints par la violence. Il est essentiel de ne pas oublier ces victimes et de leur rendre hommage en continuant à lutter contre ce fléau.

Ces actes de violence s’inscrivent dans un contexte plus large de violences faites aux femmes. L’Algérie, comme de nombreux autres pays, doit faire face à une montée inquiétante de ces actes, qui mettent en péril la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des femmes.