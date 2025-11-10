Une maladie très contagieuse refait surface dans le milieu scolaire : le ministère de la Santé alerte

Le ministère de la Santé a tiré la sonnette d’alarme concernant la recrudescence de la gale dans le milieu scolaire. La nature même des établissements, considérés comme des milieux fermés, les transforme, selon le ministère, en un terrain propice à la propagation de ce type de contagion. Cette situation exige l’adoption de mesures préventives strictes pour éviter la propagation de la maladie.

Dans une circulaire adressée à ses responsables au niveau des wilayas, datée du 6 novembre et portant le numéro 25, les services du ministère ont rappelé que la gale est une maladie de peau infectieuse causée par un parasite cutané qui se transmet par contact direct, ou via les vêtements et les literies.

En conséquence, la Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé a défini les procédures à suivre en cas d’enregistrement de cas de gale au sein des établissements éducatifs, et ce, dans le cadre de l’application des lois et des textes réglementaires relatifs à la santé scolaire.

Dans ce contexte, le ministère a souligné que la santé scolaire concerne près du quart de la population algérienne et constitue un pilier essentiel dans le renforcement de la santé communautaire.

Il s’agit d’un programme national visant à la prévention, à la sensibilisation et à la promotion de la santé au sein du milieu éducatif, l’État garantissant la prévention, la protection et la promotion de la santé en milieu scolaire à travers des programmes et des actions de terrain intégrées.

Ces mesures englobent :

Les visites périodiques de dépistage précoce des maladies chez les élèves.

des maladies chez les élèves. La prise en charge des cas pathologiques détectés.

des cas pathologiques détectés. La vaccination conformément au calendrier national.

conformément au calendrier national. L’organisation de sessions d’éducation sanitaire.

Le contrôle de l’hygiène et de la santé publique au sein des établissements éducatifs.

au sein des établissements éducatifs. L’assurance d’une couverture sanitaire pour les examens de fin d’année scolaire.

Procédures obligatoires en cas d’infection

Le ministère de la Santé a insisté sur la nécessité de renforcer les mesures sanitaires comme priorité absolue dans les écoles. Il a rappelé les étapes à suivre dès l’apparition de cas d’infection :

Mise en place d’un dépistage complet de tous les élèves et enseignants de la classe ou de l’établissement concerné.

de tous les élèves et enseignants de la classe ou de l’établissement concerné. Traitement des personnes infectées avec la solution spécifique, un médicament anti-gale .

. Éloignement temporaire des personnes infectées de l’école jusqu’à leur guérison complète.

de l’école jusqu’à leur guérison complète. Extension des opérations de dépistage aux établissements éducatifs voisins.

Désinfection complète des classes et des installations de l’école.

La circulaire stipule que le retour en classe des élèves malades n’est possible qu’après un examen médical confirmant leur guérison totale. À cet égard, le ministère de la Santé a souligné la nécessité d’une coopération étroite entre les directions de la Santé et de l’Éducation, ainsi que les autorités locales, pour garantir un environnement scolaire sain et sécurisé.

Il a également réaffirmé l’importance de fournir de l’eau dans toutes les installations sanitaires des écoles, de les équiper de savon liquide, d’essuie-mains et de produits d’hygiène, et de renforcer la mobilisation des agents de nettoyage pour assurer la propreté au sein des établissements éducatifs.