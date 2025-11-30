Une « maladie mystérieuse » affole une commune de Tiaret : Le ministère ouvre une enquête

Mohamed Merrakchi, le maire de la commune de Serghine, relevant de la wilaya de Tiaret, a fermement démenti dimanche les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant des décès enregistrés en raison d’une prétendue « maladie mystérieuse ».

Le maire a souligné que les décès enregistrés étaient de causes naturelles et que ses services, représentés par le bureau de la prévention et de la santé, n’avaient constaté aucun cas de maladie « mystérieuse ». Il a appelé par la même occasion à éviter les spéculations et les fausses nouvelles.

Il a précisé que les récents décès dans la commune concernaient des personnes qui souffraient de maladies chroniques depuis longtemps, et que ces décès n’avaient aucun lien avec un quelconque virus mentionné par certains sites.

Maladie mystérieuse à Serghine : Une commission ministérielle dépêchée sur place

Merrakchi a ajouté qu’une commission ministérielle est arrivée dimanche dans la commune pour enquêter sur la situation. Cette commission, dépêchée par le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, prélèvera des échantillons pour des analyses médicales.

Le maire a insisté sur le fait que la commission lèvera son rapport au ministère de la Santé une fois ses travaux terminés. Il a rappelé que seule cette instance est habilitée à annoncer les résultats des analyses. Les résultats seront communiqués ultérieurement.

Sur les réseaux, les citoyens ont affirmé que la situation était normale dans la région. Ils ont appelé les autorités de la wilaya et le ministère de la Santé à agir rapidement pour trancher sur cette affaire et apaiser les habitants de la commune, fortement perturbés par la propagation des rumeurs.

Une rumeur partie d’un post Facebook alarmiste

La vague de panique a été alimentée par des messages largement partagés sur Facebook, affirmant qu’une maladie mystérieuse provoquant fièvre intense, convulsions, coma et décès aurait touché sept personnes dans la commune : trois décès, deux cas d’invalidité, un cas en soins intensifs et un cas de guérison.

Les posts évoquaient une « situation étrange qui ne peut pas être une coïncidence », appelant les autorités à intervenir rapidement pour éviter « une catastrophe majeure ». C’est notamment de cette publication que sont nés les doutes et inquiétudes parmi les habitants.