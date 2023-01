Une lycéenne vole de l’argent et de l’or pour son copain escroc

Le procureur auprès du tribunal de Dar El Beida a requis une peine de 3 ans de prison ferme à l’encontre d’un jeune homme impliqué dans une affaire d’escroquerie, dont la victime est une lycéenne. Dans le détail, la jeune femme a eu une relation amoureuse avec l’inculpé pendant deux ans. Ce dernier lui a fait croire qu’il aimait et qu’il allait la demander en mariage, une fois ses problèmes financiers sont réglés.

De ce fait, la jeune femme âgée de 19 ans à commencer à lui donner de grandes sommes d’argent pour l’aider à surmonter ces entraves. Cependant, le coupable a inventé d’autres histoires afin de piller plus d’argent. La lycéenne a fini par lui donner de grandes quantités de bijoux en or de sa mère et même de sa grand-mère. On citera notamment, 6 bracelets, 4 bagues, 3 paires de boucles d’oreilles. Ainsi qu’un grand collier constitué de 17 louis d’or !

Selon ce que rapporte le quotidien arabophone Ennahar, la valeur de ces bijoux est estimée à 1 milliard centime. Sachant que les sommes d’argent que la jeune femme a octroyé à son copain sont à 300 millions de DA, indique la même source. Fort heureusement, la lycéenne a fini par découvrir la réalité et a déposé une plainte contre celui qui lui a promis de la demander en mariage.

Le coupable avoue avoir reçu de l’argent de la part de la jeune femme

Durant son audience, le principal concerné a donné plus de détails sur cette affaire. À en croire ses propos, la jeune femme lui a donné l’argent et les bijoux volontairement. Contrairement à ce qu’elle a dit devant le tribunal. La même personne a fait savoir que son ex-copine lui a ramené l’argent et les bijoux à son magasin situé au niveau du marché de Dergana.

Par ailleurs, il a affirmé avoir déboursé 350.000 DA pour acheter un I phone 14 Pro Max. Sachant qu’il a déjà restitué le montant restant à la victime. D’ailleurs, son cousin en était témoin, indique l’accusé. En ce qui concerne les bijoux, il a affirmé qu’il en avait vendu une quantité à un bijoutier. Et ce qui reste à son ami. Dans le même sillage, l’inculpé a fait savoir qu’il voulait vraiment demander la jeune femme en mariage. Cependant, il a renoncé à cette idée après avoir découvert qu’elle le trompait avec plusieurs autres personnes.