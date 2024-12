Une lycéenne manipule son camarade et lui extorque 870 millions de centimes

L’histoire qui s’est jouée récemment dans l’un des lycées de la capitale semble presque tirée d’un roman ! Une adolescente, âgée de seulement 16 ans, est accusée d’avoir manipulé un camarade de classe pour lui soutirer une somme astronomique de 870 millions de centimes. Elle se retrouve alors au cœur d’une affaire judiciaire complexe.

Entre une relation amoureuse teintée de promesses et des menaces. L’affaire a éclaté lorsque le père du jeune garçon, un commerçant à Alger, s’est rendu compte que cet argent, soigneusement gardé dans un coffre-fort métallique chez lui, avait mystérieusement disparu.

Alors que les premiers soupçons se sont naturellement tournés vers l’entourage de la famille, l’enquête a révélé une vérité troublante. Le fils, lycéen, a été contraint par la manipulation et a volé l’argent pour le remettre à sa camarade de classe.

Selon le média algérien El Hayat Tv, l’affaire remonte au mois de juin de l’année en cours. Le père du jeune lycéen, après avoir constaté la disparition de son argent, a décidé de porter plainte. Aujourd’hui, le 8 décembre 2024, la Chambre pénale du tribunal d’Alger a ouvert le dossier.

En effet, cette jeune fille a extorqué à son camarade cette somme colossale en plusieurs versements. Le garçon, pris dans l’illusion des sentiments, s‘est laissé entrainer dans une spirale de demandes financières. Auxquelles il répondait, en volant l’argent à son père. D’ailleurs, une enquête électronique a été menée, révélant des échanges entre les deux jeunes. Où le garçon écrivait notamment : » Je t’ai donné de l’argent par ce que je t’aime « .

Elle extorque 870 millions de centimes pour s’offrir une voiture, un iphone, des vêtements de luxe…

En outre, l’enquête a révélé que sur les 870 millions de centimes remis à la jeune fille, 100 millions de centimes ont été donnés à son père pour acheter une voiture de la marque Seat Ibiza. L’argent restant a été utilisé pour l’achat d’un téléphone portable de la marque iPhone, de vêtements et de parfums de luxe, ainsi que pour le financement de vacances à Oran et Mostaganem. De plus, un montant de 200 millions de centimes a été caché chez la famille de l’acusée.

Cela dit, la famille de la lycéenne, âgée de 16 ans, été complices dans cette affaire. De plus, selon le média algérien El Hayat Tv, la victime a affirmé avoir été menacée avec une arme blanche. Par le frère de la jeune fille, connu du milieu du trafic de drogue. Celui-ci a nié les accusations, et se trouve actuellement en détention. De même pour les parents de la fille, affirmant ne pas avoir été au courant des faits reprochés lors du jugement devant le tribunal correctionnel.

De son côté, l’accusée, dans cette affaire, est jugée devant la section des mineurs. Ou elle a déclaré avoir reçu seulement 600 millions de centimes.