“Une loterie pour envoyer les immigrés à l’armée” : la nouvelle sortie polémique de Louis Sarkozy

Emmanuel Macron est attendu pour une prise de parole jeudi à Varces (Isère) sur un site de l’armée de terre. Les Français s’interrogent sur l’annonce potentielle de l’instauration d’un service militaire volontaire. Bien que rien ne soit confirmé pour l’instant, ce projet est en préparation depuis des mois et suscite de nombreuses réactions dans la classe politique française.

Louis Sarkozy, candidat aux municipales à Menton, est favorable au service militaire, mais uniquement sur une base volontaire. S’exprimant sur RMC lundi, le chroniqueur a appelé à ouvrir les casernes à ceux qui veulent s’engager tout en dénonçant le SNU comme un « truc de politicards centristes décérébrés ». Il a précisé qu’il « ne devrait pas être obligatoire, du moins pas pour tout le monde ».

Ce n’est pas tout, le fils cadet de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, est revenu dans une proposition choquante : il propose d’instaurer une « loterie » pour sélectionner une partie des immigrés légaux pour servir l’armée française.

Louis Sarkozy souhaite envoyer des immigrés légaux à l’armée

Le fils de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, propose qu’une partie des immigrés légaux, il suggère dans ce cas 10%, servent dans l’armée, sélectionnés par une « loterie ».

Selon sa chronique sur RMC, cette mesure permettrait à la fois de « dissuader les migrants de choisir la France comme leur destination » et de « renforcer la cohésion nationale ». Il résume sa position ainsi : « que la caserne serve à fabriquer des Français ».

« Vous prenez un jeune, qu’il soit fils d’ouvrier, étudiant perdu ou nouvel arrivant migratoire légal, vous l’intégrez dans un cadre, une discipline, une mission. Et au bout de dix mois, un an, deux ans, vous récupérez un citoyen », écrit-il.

« Pourquoi ne pas instaurer une loterie ? »

Louis Sarkozy ajoute : « L’armée pourrait être la réponse à tous nos problèmes sociaux, oui. Il s’agit d’avoir un peu d’imagination. D’ailleurs, je vous fais une proposition. Pourquoi ne pas instaurer une loterie — disons 10 % — où tous les nouveaux immigrés légaux seraient obligés de servir dans l’armée ? ».

De plus, il propose d’utiliser le service militaire comme une réponse à la petite délinquance en France, en l’incluant dans les sanctions pénales. Il insiste sur le fait qu’il faut un encadrement sévère afin de former « de véritables soldats ».

Louis Sarkozy, qui a vécu aux États-Unis et obtenu la nationalité américaine, est revenu en France avec l’ambition de se lancer en politique, à l’image de son père. Cependant, ses récentes déclarations controversées lui ont valu de vives critiques de la part de la communauté algérienne en France.

