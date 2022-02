Une journaliste renoue avec ses origines algériennes grâce à la CAN

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) est une grande opportunité pour les joueurs, les footeux et les supporters. Le rassemblement de plusieurs nations dans une seule compétition aussi prestigieuse que la CAN est très émouvant, notamment autour d’un sport aussi apprécié et regardé.

Mais pas que, cette CAN 2022 a permis des retrouvailles familiales. C’est l’histoire d’une grande présentatrice de la Coupe d’Afrique des nations sur beIN Sports, la chaîne détentrice des droits en France, elle s’appelle Vanessa Le Moigne. La star de la télé sportive française a évoqué au quotidien régional Ouest France ses origines algériennes avec lesquelles elle a renoué grâce à la fameuse compétition journalistique.

Vanessa est née d’un père français et d’une mère algérienne. Elle s’est exprimée quant à la participation de l’équipe, écartant l’hypothèse de la malchance « Djamel Belmadi parlait beaucoup de manque de chance, de ce genre de choses. Mais quand tu regardes le bilan, ce n’est pas uniquement de la malchance » dit-elle au même journal.

Elle ajoute « il y a des joueurs qui ont disputé la Coupe Arabe et qui étaient peut-être empruntés. Mentalement, tu disputes une compétition où tu vas chercher le titre et tu recommences tout à zéro juste derrière, ce n’est pas facile. Certains joueurs n’ont pas bénéficié de préparation également ».

Retrouvailles avec un cousin grâce à la CAN

En plus de la fierté qu’elle a exprimé grâce à la participation de l’EN, elle a pu vivre un moment émouvant et imprévisible lors de la Coupe d’Afrique. En effet, la grande journaliste a pu retrouvé son cousin algérien, qu’elle n’a pas vu depuis ses 18 ans, après son départ avec sa mère.

Le message de son cousin s’est démarqué parmi les messages de soutien et de courage qu’elle avait reçue de la part de tant d’Algériens. Ainsi, la CAN aura permis à cette journaliste de ressentir la fierté de ses origines et de retrouver un membre de sa famille.