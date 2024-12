Une jeune femme victime d’un viol collecte collectif par 8 hommes

Un viol collectif a secoué la commune d’El Bouni, dans la wilaya d’Annaba. Huit hommes sont accusés d’avoir enlevé, séquestré et violé une jeune femme dans des conditions sordides. Les faits remontent à la nuit du 29 septembre 2023.

Aux alentours de 3 h 30 du matin, la victime, alors qu’elle se dirigeait vers son domicile familial, a été interceptée par une voiture noire conduite par un individu connu sous le nom de « M.A », âgé de 39 ans et voisin de la sœur de la jeune femme. Ce dernier, accompagné d’autres complices, l’a contrainte à monter dans le véhicule pour la conduire de force dans une habitation abandonnée située dans le quartier des 4000 logements.

Une fois sur place, « M.A. » et un complice ont agressé la victime physiquement et verbalement, avant de la violer. Plus tard dans la nuit, six autres hommes ont rejoint les agresseurs et ont, à leur tour, abusé de la jeune femme. Ces derniers ont également filmé l’agression, prenant des photos et des vidéos humiliantes.

Malgré la violence subie, la vient a réussi à s’échapper dans la nuit et s’est immédiatement rendue aux services de sécurité de la circonscription d’El Bouni pour signaler les faits.

Procès et condamnation : une première justice rendue

Suite à l’enquête, les autorités ont rapidement identifié deux suspects : « M.A. » et « B.Ch. », un résident du même quartier. Les six autres agresseurs restent, à ce jour, non identifiés et en liberté.

Le 9 décembre 2024, le tribunal a condamné « M.A. » à 10 ans de prison ferme pour enlèvement, séquestration, viol en réunion et violences aggravées. Le complice identifié, « B.Ch. », reste également sous enquête, tandis que la recherche des autres auteurs se poursuit activement.

Cette affaire tragique relance le débat sur l’insécurité croissante à laquelle sont confrontées les femmes, même dans des espaces censés être protégés. Entre sentiment d’impunité et manque de dispositifs de sécurité, ce fait divers met en lumière l’urgence de renforcer les mesures judiciaires et sociales pour prévenir ces crimes et protéger les victimes.

Les associations et militants pour les droits des femmes appellent à des peines exemplaires contre les auteurs de violences sexuelles et à une action concertée pour garantir un environnement plus sûr