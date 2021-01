Une jeune femme retrouvée pendue à un arbre à Ain Témouchent

La femme qui était âgée seulement de 21 ans serait victime d’un suicide, elle s’est donné la mort elle-même, en se pendant à un arbre au niveau du chemin de wilaya n°20, sur la route de Magra, prés de sa commune de résidence, dans la ville de Al Amaria.

En effet, la jeune fille de 21 ans, victime d’un suicide, serait originaire de la ville de la ville d’El-Amria, dans la Wilaya de Ain Témouchent, à l’ouest du pays. Elle a été retrouvée par les éléments de protection civile aux environ de 15 h de la journée d’hier, pendue à un arbre à l’aide de son propre cache-nez, au niveau du chemin de wilaya de Ain Témouchent. Le corps sans vie a été transféré à la morgue.

Une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale dans le but de mettre la lumière sur les tenants et les aboutissant du ce suicide non encore expliqué.